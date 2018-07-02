Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных

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КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных на Украине россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских граждан по формуле "23 на 23".

"Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы", - пояснила она в понедельник во время выступления в кулуарах украинского парламента.

Среди россиян, в частности, Геращенко назвала Виктора Агеева, Александра Баранова, Максима Одинцова, Сергея Егорова, Ольгу Ковалис, Максима Сливку, Ларису Чубарову, Евгения Мефедова и других.

Вице-спикер Верховной рады также озвучила имена украинских заключенных, которых Киев намерен получить во время обмена. "Мы готовы передать России [российских заключенных] для освобождения украинцев [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Романа] Сущенко, [Павла] Гриба, [Владимира] Балуха, [Евгения] Панова, наших ребят, которые удерживаются в оккупированном Донбассе", - добавила вице-спикер.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 29 июня подтвердила возможность обмена заключенными с Россией в формате "23 на 23". Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому российский омбудсмен указала, что прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.