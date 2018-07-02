Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Песков - "КП": Владимир Путин болел за наших, как и все россияне. От все...
Пранкеры рассказали о розыгрыше главы СБУ от имени Бабченко
Скоро НАТО соберётся! Карпатский мольфар предсказывает будущее Порошенко
Кто yбивaeт известных людей в Украине
Главная / Украина

Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных

02 июля 2018, 15:54  •  71 • Украина

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных на Украине россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских граждан по формуле "23 на 23".

"Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы", - пояснила она в понедельник во время выступления в кулуарах украинского парламента.

Среди россиян, в частности, Геращенко назвала Виктора Агеева, Александра Баранова, Максима Одинцова, Сергея Егорова, Ольгу Ковалис, Максима Сливку, Ларису Чубарову, Евгения Мефедова и других.

Вице-спикер Верховной рады также озвучила имена украинских заключенных, которых Киев намерен получить во время обмена. "Мы готовы передать России [российских заключенных] для освобождения украинцев [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Романа] Сущенко, [Павла] Гриба, [Владимира] Балуха, [Евгения] Панова, наших ребят, которые удерживаются в оккупированном Донбассе", - добавила вице-спикер.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 29 июня подтвердила возможность обмена заключенными с Россией в формате "23 на 23". Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому российский омбудсмен указала, что прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
01 июля 2018, 17:09
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении, обсуждая ситуацию на Украине
02 июля 2018, 15:54
Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных
02 июля 2018, 12:39
Во Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину

01 июля 2018, 22:09
«Морской бриз» на фоне шторма: на Украине готовятся к совместным военным учениям с США
02 июля 2018, 11:09
На Украине вновь совершено нападение на цыган
02 июля 2018, 14:24
Пранкеры рассказали о розыгрыше главы СБУ от имени Бабченко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 июня 2018, 09:09
Новая звезда на украинском небе. Во всём виноваты греки!
26 июня 2018, 01:12
Кто пoдстaвил выдaющeгocя юриcтa Лyцeнкo
27 июня 2018, 07:54
Как вызвать у народа ненависть: правильный подход
01 июля 2018, 09:24
Итоги недели. «Средства у нас есть. У нас ума не хватает»
26 июня 2018, 05:54
Лукашенко просит Путина принять Беларусь в состав РФ? (Руслан Осташко)
29 июня 2018, 18:24
Россия наносит ракетные удары по Иордании
28 июня 2018, 09:39
В Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.