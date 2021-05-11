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Украина назвала Белоруссию союзником России в возможной войне

11 мая 2021, 17:50  •  86 • Политика
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев насчитал у границ Незалежной сто тысяч военнослужащих ВС РФ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Белоруссия станет потенциальным союзником России в случае прямого вторжения Москвы на территорию Незалежной. Свои выводы представитель киевского режима сделал исходя из данных о совместных военных учениях двух стран.
Кроме того, Баканов отметил, что, по информации СБУ, в РФ работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно Украиной, а непосредственно у границ соборной сконцентрированы примерно 100 тыс военных ВС России.
Он подчеркнул, что несмотря на отвод наших войск после маневров, угроза для Киева со стороны Москвы еще сохраняется.
"Не стоит забывать о Белоруссии, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину. Доказательство этому – последние совместные учения Белоруссии и РФ", – цитирует УНИАН пана Баканова.
По его словам, уязвимыми являются 65% украинских рубежей, а остальные 35%, которые проходят на Западе страны, тоже требуют пристального внимания властей. Глава СБУ считает, что Москва "активно использует и подпитывает националистические движения" в тех государствах, с которыми граничит Незалежная, для дестабилизации ситуации внутри страны.
"Пример Венгрии ярко это доказывает", – сказал лейтенант, не уточнив, что именно имел в виду.
Ранее во вторник, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекратившейся эскалации на границах Республики. По его мнению, "была вероятность полномасштабного вторжения", однако она уже миновала, передает украинский "Интерфакс".

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