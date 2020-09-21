Украина наябедничала? Представителю Крыма не дали рассказать о "фейк-ньюс" в ООН

В ООН не дали договорить представителю Крыма, намеревавшемуся рассказать о вранье западных СМИ о ситуации на полуострове. Инцидент произошёл на Европейском региональном форуме ООН.

Речь идёт о выступлении сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринеца. Будучи белорусом по происхождению и главой белорусской общины Крыма, он намервался поднять в ООН тему методик "фейк-ньюс", которые используются западными СМИ и различными институтами против Крыма.

"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить своё выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", - сказал Роман Чегринец в интервью РИА Новости.

Напомним, что Европейский региональный форум ООН проходит сейчас в Женеве. Главной темой мероприятия является противодействие разжиганию вражды в социальных сетях. Пркдставитель Крыма участвовал в работе форума в формате видеоконференции.