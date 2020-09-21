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Украина наябедничала? Представителю Крыма не дали рассказать о "фейк-ньюс" в ООН

21 сентября 2020, 21:25  •  77 • Политика
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН, когда он хотел затронуть тему лжи западных СМИ о полуострове. "Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", - отметил он.
В ООН не дали договорить представителю Крыма, намеревавшемуся рассказать о вранье западных СМИ о ситуации на полуострове. Инцидент произошёл на Европейском региональном форуме ООН.
Речь идёт о выступлении сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринеца. Будучи белорусом по происхождению и главой белорусской общины Крыма, он намервался поднять в ООН тему методик "фейк-ньюс", которые используются западными СМИ и различными институтами против Крыма.
"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить своё выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", - сказал Роман Чегринец в интервью РИА Новости.
Напомним, что Европейский региональный форум ООН проходит сейчас в Женеве. Главной темой мероприятия является противодействие разжиганию вражды в социальных сетях. Пркдставитель Крыма участвовал в работе форума в формате видеоконференции.

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