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Украина нацелилась на сына Лукашенко

08 июля 2021, 21:05  •  110 • Политика
Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко, а также людей на ключевых постах правительства Белоруссии.
На Украине захотели ввести санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко и его людей. Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины.
В документе правительственные чиновники рекомендуют Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против глав ЦИК и МВД Белоруссии. Кроме того, в санкционный список также включили сына Лукашенко и главу его администрации.
Напомним, что Украина вместе со странами Прибалтики и Польшей поспешила поддержать участников беспорядков в Минске. Белоруссия в ответ приняла собственные меры в отношении данных стран.

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