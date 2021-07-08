Украина нацелилась на сына Лукашенко

Кабмин Украины призвал СНБО ввести санкции против сына Лукашенко, а также людей на ключевых постах правительства Белоруссии.

На Украине захотели ввести санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко и его людей. Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины.

В документе правительственные чиновники рекомендуют Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против глав ЦИК и МВД Белоруссии. Кроме того, в санкционный список также включили сына Лукашенко и главу его администрации.

Напомним, что Украина вместе со странами Прибалтики и Польшей поспешила поддержать участников беспорядков в Минске. Белоруссия в ответ приняла собственные меры в отношении данных стран.