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Украина наступила на грабли ЕС: Киев намерен перейти на зеленую энергетику

09 ноября 2021, 15:55  •  143 • Украина


Большая часть Европы находится в замёрзшем состоянии и виной тому довольно необдуманный переход с «грязной» на зеленую энергетику. Германия в надежде выбраться из топливного кризиса просит как можно быстрее запустить «Северный поток – 2», а британцы проклинают Грету Тунберг. В то же время Украина решила наступить на старые европейские грабли и отказаться от использования угля и газа. Правда, насчет последнего верится как-то с трудом.

Замминистра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков рассказал, что сейчас Украине предстоит проделать огромную работу.

«Украину и ЕС объединяет общее стремление осуществить зеленый энергетический переход и достичь климатической нейтральности к 2050 году», - отметил замминистра энергетики.

По словам Демченкова, для достижения цели необходимо сделать так, чтобы украинский энергосектор не был уязвим и зависим от «грязного» топлива. Поэтому Минэнерго разрабатывает специальную стратегию до 2050 года.

И вот тут возникает вполне закономерный вопрос: а замминистра энергетики вообще договорился об этом с Киевом? Известно, что «Слуга народа» вместе с Владимиром Зеленским очень даже зависят от газа. Не так давно депутат фракции Артем Дмитрук сдал с потрохами своих коллег, о том, как президент вместе со своими дружками получает откаты от «нафтогазовского» Юрия Ветренко. Оказывается, Киев прячет огромные залежи ворованного газа, которого хватит не только на всю Украину, но и на продажу за границу.

Видимо, Дмитрука обделили карманными деньгами, раз он решил выдать соратников. Но это не отменяет того факта, что украинские власти слишком зависимы от «грязного» топлива, от которого они же хотят избавиться. К тому же не стоит упускать из виду печальный опыт европейцев по переходу на зеленую энергетику.

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