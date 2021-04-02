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Украина настраивает НАТО на борьбу с Россией

02 апреля 2021, 14:05  •  129 • Политика
Фото: Dimitrios Karvountzis/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Киев призывает альянс ответить на "вызовы" Москвы
Страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить уровень боевой готовности своих войск, чтобы иметь возможность дать отпор России. Об этом заявил представитель Офиса президента Незалежной Роман Машовец послу Канады Ларисе Галадзой в пятницу, 2 апреля.
Он обвинил Россию в "систематическом нарушении режима прекращения огня" в Донбассе, из-за чего Украина постоянно теряет "лучших защитников". Мало этого – Москва и Минск планируют провести в сентябре масштабные военные учения "агрессивного характера".
"Такие действия России бросают вызов безопасности Украины и НАТО",
– заявил Машовец и призвал дать общий отпор. Во-первых, активизировать совместные учения Украины и НАТО. Во-вторых, подготовить натовские войска в Европе к противостоянию с РФ.
В ответ канадский дипломат заверила в поддержке усилий Незалежной по борьбе с "российской агрессией", передает пресс-служба Офиса Владимира Зеленского. Она также рекомендовала Киеву усилить "демократический контроль" над ситуацией в ВСУ, поскольку это важное условие для вступления в НАТО.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Незалежная готова к вступлению в Североатлантический военный альянс на "8,5 из 10".
На днях стало известно, что уровень мониторинга, который ведут американские войска в Европе, повышен до максимального в связи с обострением ситуации в Донбассе. В Пентагоне заявили, что уже начали консультации на эту тему с партнерами по НАТО.

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