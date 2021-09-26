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Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

26 сентября 2021, 23:35  •  65 • Украина

Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию. Срок действия текущего договора истекает в 2024 году, после этого должен быть заключён новый контракт, однако Украина не верит России и торопит события.

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон рассчитывает на то, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет заключен ранее 2024 года, когда заканчивается срок действия предыдущего. Об этом он сообщил во время круглого стола в Atlantic Council.

«Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года», — цитирует Макогона «Укринформ».

Макогон рассчитывает, что такой ход станет гарантией того, что транзит через Украину сохранится после 2024 года.

Требуя немедленного подписания нового контракта, Макогон не преминул поддеть Россию и заявить о своих надеждах на то, что процесс сертификации газопровода займет много времени.

«Теперь вопрос в сертификации. Это наше требование, и мы будет очень пристально следить за сертификацией, чтобы она проходила в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, без каких-либо исключений», — сказал он и добавил, что надеется, что процесс сертификации займет «значительное количество времени».

Напомним, Украина все еще ждет конкретных действий от Германии и США на предмет предоставления гарантий по «Северному потоку-2». Однако в администрации США давать гарантии не спешат, предлагая вместо этого Киеву сосредоточиться на добыче собственного газа и развитии атомной энергетики. Тем более, не намерена предоставлять гарантии Германия, которая в настоящий момент занята выборами в Бундестаг и последующим формированием правящей коалиции. Поэтому все требования Киева звучат как «глас вопиющего в пустыне».

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