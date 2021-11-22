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Украина нашла выгоду в отношениях с Белоруссией – Кулеба

22 ноября 2021, 15:30  •  28 • Политика
Фото: Kuleba/www.globallookpress.com
Во главе угла для Незалежной - деньги, признал глава дипломатии
Киев не признает режим Александра Лукашенко в Белоруссии легитимным, но не намерен из-за этого разрывать торговые связи с Минском. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в этом нет противоречий: пока Незалежная находится в состоянии войны с РФ, ей не до борьбы за этические идеалы. Ради финансовой выгоды приходится мириться даже с "самопровозглашенным" президентом РБ.
"Классики давно говорили, что для победы в войне нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому мы должны укреплять нашу экономику всеми доступными средствами",
– пояснил Кулеба решение Украины поддерживать торговлю с белорусскими партнерами и пользоваться транзитными услугами соседней республики.
При этом, подчеркнул глава МИД Незалежной в эфире "Украина 24", "красных линий" Киев не пересекает: он раньше многих западных стран остановил авиасообщение с Минском после истории с самолетом Ryanair, а в проблеме с мигрантами "координирует свои усилия с Польшей, Литвой и странами ЕС".
"Я тут не вижу противоречий. Мы всегда должны искать правильный баланс между ценностями и нашими интересами",
– разъяснил Кулеба тонкости политического курса Незалежной.
Ранее стало известно, что в Киеве решили строить стену и рыть ров не только на границе с Россией, но и с Белоруссией. При этом закупает у Минска электричество, чтобы спастись от перебоев с теплом и светом. 
С Россией Незалежная тоже ведет торговлю. Среди новых статей импорта – свежие огурцы, которые пользуются на Украине большим спросом, чем отечественные.

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