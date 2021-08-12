Украина нашла способ создать "свою" ПВО. В США не оценили

Замглавы правительства Украины предложил разместить в его стране американские средства ПВО вместе с американскими же военными. Киев попытался дезавуировать заявления.

После заявления лидера фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" о том, что если бы у Незалежной была атомная бомба, Киев мог бы шантажировать весь мир, казалось, что удивляться больше уже нечему. Однако, так только казалось. Вице-премьер правительства Украины Алексей Резников, находясь с визитом в США, сумел удивить мировую общественность не меньше, чем Арахамия, который после своего заявления о шантаже смог удачно выступить в качестве диджея.

Алексей Резников предложил американцам разместить на территории Украины свои части ПВО с ракетами "Пэтриот". По его словам, это бы стало гарантией безопасности в ответ на усиление в регионе России и способом остановить "Северный поток - 2".

Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Чёрном, полностью его милитаризовала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком - 2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением,

– нафантазировал Резников по поводу ядерного оружия России в Крыму и сам же испугался.

Я убеждён, что надо усилить санкции против компаний, которые реализуют этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счёт развертывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет.

Осознав, какая ахинея и как невовремя вылетела из уст заместителя премьер-министра страны, у Зеленского поспешили откреститься от его слов.

Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине – это не то, что Украина всерьёз рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установления военных баз,

– поспешил дезавуировать слова Резникова пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и объяснил, что вице-премьер таким способом делится своими размышлениями. Дескать, импровизация, да ещё мысленная, что с него взять.

Поспешность Никифорова объяснима. Разместив на своей территории (чего на самом деле Конституция Украины не позволяет) американскую ПВО, Украина обозначает свою территорию в качестве реальной цели для российских ударных средств. А это, извините, не гипотетическое "вторжение агрессора", которое в больной фантазии Россия осуществляет в еженедельном режиме, но никак не вторгнется в реальности. Кроме того, по всей видимости, Киев получил нагоняй за эту инициативу из Вашингтона, который всё меньше желает связывать себя с нынешним режимом на Украине крепкими путами. А выводить именно из-за Украины противостояние с Россией США не очень улыбается. Да и некоторые союзники в Европе будут, мягко говоря, удивлены таким шагом.

К слову, инициатива Резникова уже вызвала ажиотаж в среде украинских экспертов. Один из таковых, политолог Николай Давидюк, даже обрисовал, как именно надо это сделать.

Если уже решили, что будем строить (иностранные военные базы. – Прим. авт.), то надо делать быстро, возможно, даже не обязательно Россию ставить в известность, нужно это реализовывать, чтобы усилиться, – объяснил он в эфире "4-го канала". – Если вы решили строить, то это нужно делать быстро и даже тайно.

Построить и разместить части НАТО и батареи "Пэтриот" с американскими военными тайно? В наше время? Это, извините, уже диагноз, даже без учёта, что только лишь при одобрении такого намерения украинцы уже будут пышаться этим и грозить ими Москве. Есть же спутниковая, авиаразведка, электронная, в конце концов.

Что с того?

Вряд ли стоит Киеву пытаться оправдаться "размышлизмами". А то по поводу шантажа ЯО они, оказывается, просто не сдержались в размышлениях. Размышления вслух свойственны, мягко говоря, не самым умным людям. Попросту говоря, идиотам. Теперь по поводу размещения американских ПВО (которые, кстати, полностью облажались в Саудовской Аравии) тоже делятся мыслями. В реальности это всё совершенно не так, не просто мысли и не мгновенная импровизация. На портале радио "Свобода"* размещена статья всё того Резникова, в которой чёрным по белому и совершенно недвусмысленно сказано:

Углубление двустороннего и многостороннего военного сотрудничества с Украиной является необходимым шагом для европейской безопасности. Мы считаем: пришло время говорить о постоянном присутствии союзных войск на территории Украины.

А до Резникова глава администрации Зеленского Ермак заявлял о намерении приобрести для Украины комплексы ПВО "Пэтриот". Не сложилось, потому что денег нет. Почему военные не объяснили Ермаку, что надо иметь не только ракеты, но и обученные расчёты (иначе счёт сбитых гражданских самолётов над территорией Украины может многократно увеличиться), непонятно.

Остаётся лишь радоваться тому, что в мире остались ещё страны, которые не дают реализоваться до конца худшим свойствам украинской псевдогосударственности и безответственности.

*Включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.