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Украина нашла способ создать "свою" ПВО. В США не оценили
12 августа 2021, 12:35 • 137 • Политика
Замглавы правительства Украины предложил разместить в его стране американские средства ПВО вместе с американскими же военными. Киев попытался дезавуировать заявления.
После заявления лидера фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" о том, что если бы у Незалежной была атомная бомба, Киев мог бы шантажировать весь мир, казалось, что удивляться больше уже нечему. Однако, так только казалось. Вице-премьер правительства Украины Алексей Резников, находясь с визитом в США, сумел удивить мировую общественность не меньше, чем Арахамия, который после своего заявления о шантаже смог удачно выступить в качестве диджея.
Алексей Резников предложил американцам разместить на территории Украины свои части ПВО с ракетами "Пэтриот". По его словам, это бы стало гарантией безопасности в ответ на усиление в регионе России и способом остановить "Северный поток - 2".
– нафантазировал Резников по поводу ядерного оружия России в Крыму и сам же испугался.
Осознав, какая ахинея и как невовремя вылетела из уст заместителя премьер-министра страны, у Зеленского поспешили откреститься от его слов.
– поспешил дезавуировать слова Резникова пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и объяснил, что вице-премьер таким способом делится своими размышлениями. Дескать, импровизация, да ещё мысленная, что с него взять.
Поспешность Никифорова объяснима. Разместив на своей территории (чего на самом деле Конституция Украины не позволяет) американскую ПВО, Украина обозначает свою территорию в качестве реальной цели для российских ударных средств. А это, извините, не гипотетическое "вторжение агрессора", которое в больной фантазии Россия осуществляет в еженедельном режиме, но никак не вторгнется в реальности. Кроме того, по всей видимости, Киев получил нагоняй за эту инициативу из Вашингтона, который всё меньше желает связывать себя с нынешним режимом на Украине крепкими путами. А выводить именно из-за Украины противостояние с Россией США не очень улыбается. Да и некоторые союзники в Европе будут, мягко говоря, удивлены таким шагом.
К слову, инициатива Резникова уже вызвала ажиотаж в среде украинских экспертов. Один из таковых, политолог Николай Давидюк, даже обрисовал, как именно надо это сделать.
Построить и разместить части НАТО и батареи "Пэтриот" с американскими военными тайно? В наше время? Это, извините, уже диагноз, даже без учёта, что только лишь при одобрении такого намерения украинцы уже будут пышаться этим и грозить ими Москве. Есть же спутниковая, авиаразведка, электронная, в конце концов.
Что с того?
Вряд ли стоит Киеву пытаться оправдаться "размышлизмами". А то по поводу шантажа ЯО они, оказывается, просто не сдержались в размышлениях. Размышления вслух свойственны, мягко говоря, не самым умным людям. Попросту говоря, идиотам. Теперь по поводу размещения американских ПВО (которые, кстати, полностью облажались в Саудовской Аравии) тоже делятся мыслями. В реальности это всё совершенно не так, не просто мысли и не мгновенная импровизация. На портале радио "Свобода"* размещена статья всё того Резникова, в которой чёрным по белому и совершенно недвусмысленно сказано:
А до Резникова глава администрации Зеленского Ермак заявлял о намерении приобрести для Украины комплексы ПВО "Пэтриот". Не сложилось, потому что денег нет. Почему военные не объяснили Ермаку, что надо иметь не только ракеты, но и обученные расчёты (иначе счёт сбитых гражданских самолётов над территорией Украины может многократно увеличиться), непонятно.
Остаётся лишь радоваться тому, что в мире остались ещё страны, которые не дают реализоваться до конца худшим свойствам украинской псевдогосударственности и безответственности.
*Включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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