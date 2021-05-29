Украина нашла способ превратить воду в дорогой редкий ресурс • 41 • Аналитика © AFP 2021 / Sergei Supinsky В преддверии лета на Украине вспомнили о назревающей острой проблеме — с пресной водой. Да-да, пока украинские "патриоты" скакали от радости по поводу перекрытия Северо-Крымского канала и возникших в этой связи трудностей у крымчан, та же проблема стала всерьез подкрадываться к жителям самой Украины. Минувший год ознаменовался жесткой засухой не только в Крыму, но и в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и некоторых других регионах Украины. Экологи бьют в набат по поводу того, что руководство страны практически не уделяет данному вопросу внимания, а система государственного экологического контроля себя полностью дискредитировала, поскольку занимается почти исключительно политическим и экономическим давлением на крупный бизнес, не говоря о сопутствующей коррупции. Украина рискует в обозримом будущем остаться без пресной питьевой воды и будет вынуждена перейти к ее импорту. Можно было бы посчитать это безосновательным алармизмом и попыткой заинтересованных лиц выбить для себя бюджетное финансирование, если бы не факты, которые свидетельствуют, что уже около 800 населенных пунктов в стране остались полностью без водных источников и живут за счет привозной воды. Колодцы в течение лета пустеют не только на юге страны, но и в центральных и даже северных полесских селах. С учетом занимаемой властью позиции временщиков и полной профессиональной непригодности государственного руководства, а также из-за отсутствия интереса к этой теме со стороны внешних кураторов Украины негативные перспективы являются не только реальными, но и труднопредотвратимыми. По всей видимости, доступ к пресной воде (и особенно к питьевой) на Украине в ближайшие годы будет только сокращаться. Дело-то ведь в том, что Украина, согласно данным Всемирного банка, по уровню обеспеченности возобновляемыми ресурсами пресной воды на душу населения находится на 125-м месте в мире из 180 стран. В Германии на одного человека приходится 2,5 тысячи кубических метров воды, в России — 29 тысяч, а на Украине — 1,2 тысячи. Это примерно между африканскими Суданом и Чадом. Да, в Крыму ситуация с пресными источниками еще хуже, но собственное водообеспечение на уровне довольно засушливых африканских стран — явно не повод радоваться проблемам крымчан, что делают многие граждане Незалежной. Ситуация усугубляется варварским отношением к этим ресурсам со стороны бизнеса и граждан, а также наплевательским — со стороны власти. Основные причины стремительного ухудшения ситуации в принципе известны. Кто не слышал о массовой вырубке лесов в лесодефицитной Украине? И ведь речь идет далеко не только о Карпатах. Леса стремительно исчезают в украинском Полесье, активно вырубаются в малолесных районах Центральной и Восточной Украины. А на юге уже почти не осталось даже защитных лесополос, которые с конца XIX века высаживались в качестве противодействия пылевым бурям. Нынче эти бури возвращаются, а вырубка крупных лесных массивов в Карпатах и Полесье, по мнению экологов, является одной из причин сокращения осадков по всей территории страны. Еще одна сопутствующая причина — распашка всего, что можно распахать, в том числе нередко и русел небольших речушек, которые засаживаются кукурузой или подсолнечником. Далее — хищническая застройка земель водоохранного фонда. В победившей на Украине хуторской культуре как-то по умолчанию было решено, что водоохранные зоны — это придумка москальской лженауки. В итоге в городах они застраиваются массивами многоквартирных домов, за их пределами — домами судей, прокуроров и прочих представителей власти. При этом практикуются еще и бездумные издевательства над руслами рек — с намыванием дамб, пляжей и прочих искусственных барьеров, мешающих нормальному течению рек. К этому еще стоит добавить, что Украине в наследство от СССР досталось свыше 1000 водохранилищ и более 400 тысяч прудов. Все это добро требует ухода и поддержания в функциональном состоянии гидротехнических сооружений, чего зачастую не делается. В результате пруды нередко сначала превращаются в болота, а позже и вовсе пересыхают. Потери воды, связанные с орошением и использованием различных каналов, — отдельная тема. На строительство дамбы для перекрытия поставок воды в Крым и желания, и денег хватило, но вот сама система каналов не знала нормального ремонта десятилетия. Аналогично ситуация выглядит и с водопроводами. Инфраструктура доставки воды катастрофически изношена, водопотери в ней велики, а грандиозные фонтаны — это чуть ли не еженедельное явление даже в Киеве. Кроме того, на Украине практикуется абсолютно неконтролируемое использование артезианских вод. Бизнес получает доступ к ним за копейки — и почти бесконтрольно. Частные пользователи бурят скважины на ту глубину, на которую хватает денег, а потом льют воду, сколько посчитают нужным. Даже зачаточное просвещение народа на тему бережного отношения к использованию артезианских вод отсутствует. Зачастую после появления в селе глубокой скважины колодцы остаются без воды. Что вынуждает остальных жителей тоже пробивать скважины. И по мере расходования воды — все глубже. Наконец, немалый вред водным ресурсам наносит и сброс в реки все большего количества нечистот, промышленных стоков и химии с полей. Очистные сооружения, в случае их наличия, как правило, имеют 40-50-60-летний возраст. Что уж говорить, если даже крупнейшими очистными сооружениями в Киеве (Бортническая станция аэрации), давно находившимися в аварийном состоянии, занялись только недавно и лишь за счет японского кредита. Причем японцы пытались выделить этот кредит с начала XXI века, но украинские власти никак не могли сговориться между собой о размерах откатов — из-за этого реализация проекта задержалась на полтора десятилетия. За промышленными стоками в рамках проведения так называемой дерегуляции нынче вообще практически никто не следит, пока не случается какая-нибудь очевидная катастрофа наподобие пожелтения речки Лыбедь в Киеве. А вследствие варварской распашки земель вред теперь не ограничивается промышленными стоками — немалый урон водам наносит и сельское хозяйство (гербициды, пестициды, остатки минеральных удобрений и т. д.). Проблемы ясны — как ясно в теории и то, как их решать. Но только в теории. Потому что на практике для их решения нет ни желания, ни денег, ни политической воли. Можно, конечно, ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны (это теперь универсальный инструмент Зеленского), скажем, против тех, кто что-то строит в водоохранных зонах. Однако тут как раз тот случай, когда при расследовании преступления украинская власть на сто процентов выйдет на себя. И делать этого, конечно, не будет. А скорее всего, вообще ничего делать не будет, кроме разве что повышения тарифов на водоснабжение в городах. Поэтому дальнейшее ухудшение доступа к пресной и особенно питьевой воде на Украине представляется неизбежным. И очень вероятно, что пустыни на юге (самая большая пустыня Европы и сейчас находится на Украине — и ею даже принято гордиться; но речь идет о более массовом опустынивании) и степи на севере Украины станут реальностью уже через десять-двадцать лет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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