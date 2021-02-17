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Украина нашла способ полной водной блокады Крыма

17 февраля 2021, 20:55  •  138 • Политика
Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Чиновники Незалежной ждут "деоккупации" полуострова, чтобы запустить дырявую советскую артерию
Постмайданные вожди собрались достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание днепровской воды на полуостров, а заодно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области, которые сами страдают от блокировки СКК. Об этом сегодня сообщил чиновник с мифической должностью в виртуальном регионе Незалежной – постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
"Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды в Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины", – цитирует пана Кориневича его пресс-служба в "Фейсбук".
Достраивать дамбу планируется на 107-м километре канала.
Встречаясь в среду, 17 февраля, с начальником управления СКК Сергеем Шевченко чиновник подчеркнул, что Киев не будет разблокировать советскую артерию, подающую воду из Днепра, до момента "деоккупации" Крыма.
Кроме того, деятели Незалежной обсудили важные вопросы, связанные с функционированием канала. В частности, сооружение давно нуждается в укреплении.
Напомним, прошлой осенью о проблемах на СКК рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов. Тогда ученый сообщил, что даже если Киев решит пустить воду по каналу, сделать это будет нереально, поскольку он уже давно дырявый и требует капремонта. По его данным, реанимировать сооружение уже вообще невозможно, а разрушаться артерия начала еще в 2012-2013 годах.
Хлобыстов считает, что средств на восстановление Северо-Крымского канала нужно столько, сколько, вероятно, можно потратить на сооружение нового.

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