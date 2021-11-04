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Украина нашла "нож в спине", воткнутый Германией

04 ноября 2021, 12:15  •  133 • Политика
Посол Украины Мельник раскритиковал позицию ФРГ по "Северному потоку - 2", заявив от имени официального Киева, что произошедшее - это "нож в спину".
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что поддержка проекта "Северный поток - 2" уходящим правительством Германии стала "шоком для Киева".
Сам же "Северный поток - 2", продолжил Мельник, это "нож в спину Украине". В завершение образного комментария Мельник заявил, что позиция правительства Германии "влечёт за собой огромную потерю доверия [...] в течение следующих десятилетий".
Мельник полагает, что Германия должна была консультироваться с Киевом в вопросах обсуждения "Северного потока - 2". Однако этого не случилось, и теперь дипломат жалуется на нарушение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Доказать, что газопровод, построенный Россией, не должен вводиться в эксплуатацию, планировал "Нафтогаз". Но и здесь неудача. Словом, Украина поведением Германии недовольна. И это понятно, поскольку Киев рискует потерять деньги после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Впрочем, и тут есть передёргивание фактов.
Россия взяла на себя обязательства по поддержке Украины в вопросах продолжения транзита газа. Однако Киеву, как минимум, нужно платить по счетам в рамках заключённых договоров и идти на контакт в вопросах заключения новых соглашений. Но Украине интереснее шантажировать мировое сообщество. Например, прямо сейчас Мельник заявляет, что Украина потеряет до трёх миллиардов евро в год, или порядка 9% расходной части бюджета, с введением "Северного потока - 2". И если это случится, разрушения экономики не избежать:
"Северный поток - 2", пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие, - добавил Мельник.
Остаётся лишь добавить, что этот "плач" дипломатического уровня остался без внимания. Статус "Северного потока - 2" утверждён, и вопрос отказа от проекта не рассматривается.

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