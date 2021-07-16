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Украина нашла повод ещё сильнее отгородиться от России и Белоруссии

16 июля 2021, 20:45  •  202 • Политика
Украина решила ужесточить требования для въезда граждан России и Белоруссии, а также ещё трёх стран. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, Украина будет требовать уменьшить количество приезжающих из России и Белоруссии граждан. Также секретарь Совбеза Украины заявил, что правительство может принять дополнительные меры по ограничению количества приезжающих граждан России и Белоруссии. Однако какие именно действия предпримут украинские власти, Данилов не уточнил.

Решение ужесточить требования для въезда русских и белорусов Киев связывает с распространением индийского штамма коронавируса.

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