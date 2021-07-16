Украина нашла повод ещё сильнее отгородиться от России и Белоруссии

Украина решила ужесточить требования для въезда граждан России и Белоруссии, а также ещё трёх стран. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина будет требовать уменьшить количество приезжающих из России и Белоруссии граждан. Также секретарь Совбеза Украины заявил, что правительство может принять дополнительные меры по ограничению количества приезжающих граждан России и Белоруссии. Однако какие именно действия предпримут украинские власти, Данилов не уточнил.



Решение ужесточить требования для въезда русских и белорусов Киев связывает с распространением индийского штамма коронавируса.