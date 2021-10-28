Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина • 238 • Аналитика © AFP 2021 / Sergei Supinsky В украинской энергетике в канун зимы происходит целый фейерверк ярких событий, которые обязательно отразятся на прохождении страной отопительного сезона. Причем Киев умудряется поражать воображение наблюдателей сразу в нескольких сферах — на рынках электроэнергии, угля и газа. Что бы ни говорили люди, поверхностно интересующиеся этим вопросом, насчет того, что "Украине каждый год пророчат, что она не пройдет зиму", в столь уникальном состоянии, как в нынешнем году, страна к холодам не подходила никогда. А потому для внешних наблюдателей сложившаяся ситуация должна представлять академический интерес. Вчера вечером украинский оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" закончил проведение аукциона на доступ к межгосударственному сечению линий электропередачи между Украиной и Белоруссией, чтобы с 1 ноября начать ее импортировать. Процесс шел не без интриги — 22 октября компания Рината Ахметова АТ "ДТЕК Захiденерго" с помощью решения неподкупных судей Окружного административного суда Киева заблокировала проведение аукциона. Причем заблокировала не потому, что может сама обеспечить украинскую систему электроэнергией (она это сделать не может, об этом ниже), а потому, что трейдеры Ахметова не имели шансов одержать победу в нем. "Укрэнерго" на это отреагировало переходом к резервному механизму проведения аукциона — так что импорт в ноябре все равно начнется. Более того, выяснилось, что были проданы и мощности на поставки электроэнергии из России. Кстати, в истории с закупкой белорусской электроэнергии прекрасны не только действия Ахметова, но и многоходовочка литовских "друзей" Украины. Литва, изо всех сил боровшаяся с Белорусской АЭС, на этой почве не только слегка рассорилась со своими прибалтийскими соседями, но еще и всячески призывала энергозависимую Украину прекратить закупки "тоталитарной" белорусской электроэнергии. В конечном счете в мае Украина так и поступила. Правда, не столько из-за просьб Литвы, сколько из-за интересов вышеупомянутого Ахметова: летом его тепловая генерация справляется и с дополнением базовой атомной генерации, и с балансирующей функцией, что позволяет подзаработать главному олигарху — на фоне отсутствия более дешевой белорусской электроэнергии. Прелесть же ситуации в том, что после завершения ремонта и подключения к сети 4 октября первого блока Белорусской АЭС Литва резко увеличила перетоки электроэнергии из Белоруссии в Литву — с 100-300 до 500 и даже 800 мегаватт-часов. Во время энергокризиса белорусские электроны показались литовцам не такими уж и "тоталитарными". Теперь, собственно, о том, почему Ахметов (контролирует 75% выработки тепловой генерации) со товарищи не могут обеспечить Украину электроэнергией. Мы неоднократно писали, что Украина подходит к холодам почти без запасов угля — кстати, впервые в своей истории. С последнего упоминания этой темы запасы угля сократились еще — теперь до 700 тысяч тонн. Его добыча на Украине после непродолжительного всплеска (в связи с ростом цен на него) опять падает — и очень стремительно: в сентябре на 19% по сравнению с сентябрем 2020 года. В итоге Славянская ТЭС на днях остановилась из-за отсутствия топлива. А Трипольская ТЭС ради экономии дефицитного угля стала сжигать… дефицитный и дорогой газ. Цену электроэнергии на украинском рынке пока удается удерживать в пределах 3,5 гривны (девять-десять рублей) за киловатт-час, но она неуклонно продавливает потолок. А при расширении использования газа может стать совсем уж золотой. Однако чтобы получать электроэнергию путем сжигания газа, этот самый газ нужно иметь. С газом же ситуация тоже развивается весьма оригинально. Бесконечные хаотические заявления украинских чиновников — то об асимметричных мерах в случае прекращения Россией транзита, то о требованиях уже сейчас заключить договор на 15 лет на прокачку не менее 45 миллиардов кубометров газа, то о предложениях уменьшить вдвое тариф на прокачку сверх минимальных обязательств "Газпрома" — более всего напоминают истерику накануне неизбежной катастрофы. Не говоря уже о той буффонаде блефа и пиара, которую Украина устроила совместно с Молдавией, пообещав ей помочь с поставками газа. На поверку соглашение между Украиной и Молдавией оказалось рамочным, и оно точно не предполагает поставку 700 миллионов кубометров голубого топлива. Скорее вся эта возня ближе к польско-молдавскому договору на поставку одного миллиона кубометров (хватит Молдавии на пару часов). Да еще и, по слухам, по "зверской" цене в тысячу долларов за тысячу кубометров — то есть гораздо дороже, чем предлагает Молдавии "Газпром". Кстати, совсем не смешное обострение на востоке Украины тоже родом из этой истерики. Тем временем цена на газ для промышленных потребителей на Украине стабилизировалась в октябре на уровне 91 рубля, а в ноябре — на уровне 99 рублей за кубометр. Предприятия довольно массово сокращают или приостанавливают работу. Спад промышленного производства на Украине, согласно официальным данным местной статистики, возобновился еще в сентябре. Причем по отношению и к нынешнему августу (-1,8%), и к сентябрю прошлого года (-0,9%) — при куда более дешевых тогда электроэнергии и газе. В октябре-ноябре последует намного более серьезный обвал. Но не промышленностью единой. Утвердив божеский тариф для населения (с доставкой 24-27 рублей за кубометр), украинские власти не могли не обмануть. Теперь они задумали повышение тарифа как раз на услуги доставки, причем в разы — так, чтобы кубометр газа с доставкой стоил до 43-44 рублей за куб. В Житомире по этому поводу людьми был даже практически взят штурмом местный облгаз. Однако от подобных демонстративных акций, за которыми, по слухам, стоит Петр Порошенко, газа в украинских хранилищах не прибавляется. И доступнее он не делается. К концу октября "Нафтогаз Украины" располагает уже не более чем десятью миллиардами кубометров технологически активного газа (который можно поднять) — с начала месяца общий объем запасов в хранилищах сократился на 470 миллионов кубометров, и около половины от этого сокращения пришлось на запасы "Нафтогаза". Поэтому самое время не только властям, но и гражданам Украины искать нетривиальные и асимметричные решения. Об одном из них заявил народный депутат Михаил Волынец, предложивший населению собирать и сушить навоз, дабы потом топить. В рамках "зеленого перехода" идею можно было бы даже признать новыми технологиями. Беда в том, что реализовать ее сложно: скота в украинских селах осталось очень мало. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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