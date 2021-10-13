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Украина нарушила правила "Игры в кальмара", бросив вызов России

13 октября 2021, 21:35  •  39 • Политика
Украина предложила России сыграть на выживание по мотивам "Игры в кальмара". "Прежде чем тупо троллить Россию, подумайте, успеете ли вы выцарапать нынешнюю цену на газ раньше, чем у вас закончатся деньги и замёрзнет половина страны", - посоветовали Киеву в Сети.
Украина обратилась к России с предложением сыграть в смертельную игру по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара". Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Украины в Twitter.
Речь идёт о набравшем большую популярность в мире сериале, по сюжету которого главные герои вынуждены играть в различные игры, где проигрыш означает смерть. Одна из таких игр – нацарапать иглой на сахарной пластине выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.
В среду, 13 октября, на официальной странице Украины в Twitter появилась цитата из сериала, сигнализирующая о начале "игры". А прикреплённое ниже изображение намекает, что России необходимо выцарапать иглой на пластине украинский герб. В ответ Украине процитировали известную фразу главы МИД России Сергея Лаврова относительно умственных способностей оппонентов.
Прежде чем тупо троллить Россию, подумайте, успеете ли вы выцарапать нынешнюю цену на газ раньше, чем у вас закончатся деньги и замёрзнет половина страны. Вот уж воистину, когда существа с мозгом отварного кальмара пытаются играть в троллинг и тренды - получается очередное это самое,
- добавила от себя журналистка Юлия Витязева.
Также Украине напомнили, что она нарушила правила "Игры в кальмара". В сериале участники должны были нацарапать определёные фигуры, а не витиеватые гербы.
Напомним также, что появление корейского сериала негативно сказалось на школьниках по всему миру. Дети пытаются воспроизводить различные сцены из "Игры в кальмара", а также избивать "проигравших". Учителя в Европе предупреждают родителей, что дети могут стать жертвами такой "игры" и призывают не давать им смотреть жестокий сериал.
- Players, open the case and check the contents

- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ
— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 12, 2021

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