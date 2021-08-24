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Украина нарушила Конституцию, отпраздновав "независимость" вместе с НАТО - политик
24 августа 2021, 23:35 • 56 • Политика
Украина нарушила собственную Конституцию, отпраздновав День независимости вместе с войсками НАТО. Марш натовских солдат в центре Киева стал свидетельством потери суверенитета, считает украинский политик Владимир Олейник.
Так он прокомментировал присутствие вооружённых сил стран НАТО в Киеве во время празднования 30-летия независимости Украины.
Олейник напомнил, что Конституция Украины запрещает функционирование любых вооружённых формирований, не предусмотренных законом, и создание иностранных военных баз. Чтобы не нарушать эту статью, украинский парламент должен был принять специальный закон, который разрешил бы временное присутствие натовцев в Киеве. Однако украинские власти решили, что хватит и простого приглашения.
- рассказал Олейник "Народным новостям".
По его словам, Украина уже давно потеряла независимость. Сегодня американские власти могут напрямую назначать или снимать высокопоставленных украинских чиновников по одному звонку, а МВФ и Евросоюз - диктовать любые условия по кредитам.
За 30 лет "независимости" Украина вырвалась на первое место среди стран Европы по коррупции и смертности, а также стала главным поставщиком дешёвой рабочей силы.
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