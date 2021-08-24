Украина нарушила Конституцию, отпраздновав "независимость" вместе с НАТО - политик

Украина нарушила собственную Конституцию, отпраздновав День независимости вместе с войсками НАТО. Марш натовских солдат в центре Киева стал свидетельством потери суверенитета, считает украинский политик Владимир Олейник.

Так он прокомментировал присутствие вооружённых сил стран НАТО в Киеве во время празднования 30-летия независимости Украины.

Олейник напомнил, что Конституция Украины запрещает функционирование любых вооружённых формирований, не предусмотренных законом, и создание иностранных военных баз. Чтобы не нарушать эту статью, украинский парламент должен был принять специальный закон, который разрешил бы временное присутствие натовцев в Киеве. Однако украинские власти решили, что хватит и простого приглашения.

Что празднуете? То, чего нет. Это как минута молчания. Потеряли государство... Большинство жителей страны уже не считают этот день праздником,

- рассказал Олейник "Народным новостям".

По его словам, Украина уже давно потеряла независимость. Сегодня американские власти могут напрямую назначать или снимать высокопоставленных украинских чиновников по одному звонку, а МВФ и Евросоюз - диктовать любые условия по кредитам.

За 30 лет "независимости" Украина вырвалась на первое место среди стран Европы по коррупции и смертности, а также стала главным поставщиком дешёвой рабочей силы.