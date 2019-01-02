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Украина нарушает собственную Конституцию, отбирая у своих граждан возможность проголосовать - эксперт
02 января 2019, 19:09 • 74 • Политика
Закрывая избирательные участки на территории России, украинские власти лишают миллионы своих граждан возможности проголосовать, чем нарушают Конституцию Украины и Всемирную декларацию прав человека, отметил член ЦИК России Евгений Шевченко.
Член Центризбиркома Российской Федерации Евгений Шевченко прокомментировал решение киевских властей закрыть все избирательные участки на территории России и отметил, что подобная мера противоречит Конституции Украины, гарантирующей всем гражданам право на свободное волеизъявление.
Кроме того, по словам Шевченко, закрытием пунктов голосования в России Украина нарушает и Всемирную декларацию прав человека, передает информагентство "Nation News".
Из-за того, что избирательные участки на территории Российской Федерации будут закрыты, возможности проголосовать и исполнить свой гражданский долг лишатся миллионы граждан Украины, проживающих на территории нашей страны.
В Киеве понимают, что люди, вынужденные уехать из своей страны на заработки, чтобы иметь возможность прокормить свою семью, никогда не станут голосовать за власть, принудившую ее к этому, кроме того живущие в России украинцы не станут голосовать за власть, поощряющую украинский национализм, отмечает "Nation News".
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