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Украина нарастила импорт товаров из России на 31%
17 июня 2018, 23:09 • 72 • Украина
Украина увеличила импорт российских товаров на 31% по итогам первых четырёх месяцев 2018 года. Об этом информирует Государственная служба статистики Украины.
©РИА Новости
Отмечается, что объём импорта товаров из России на Украину вырос до $2,6 млрд.
При этом доля экспорта украинских товаров в Россию снизилась на 6,4% — до $1,18 млрд.
Согласно отчёту, отрицательное сальдо торговли Украины с Россией составило $1,377 млрд.
В 2017 году суммарный товарооборот между Украиной и Россией вырос на 28,6%.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым начал экспортировать мясо птицы в Казахстан.
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