Украина наращивает войска на границе с Крымом. Киев готов идти войной ради "прекращения провокаций"

Украина приняла решение наращивать войска в Донбассе и на границе с Крымом. Киев готов идти войной на Россию и республики Донбасса ради "прекращения провокаций".

Об этом во вторник заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с докладом в Верховной раде.

Принято решение усилить группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении, - отметил он.

По словам украинского генерала, усиление группировок будет осуществляться за счёт привлечения военнослужащих из других военных частей, которые находятся в разной степени боевой готовности. Своё решение Хомчак объяснил необходимостью "прекращения провокационных действий".

Главком также заявил, что стягиваемые в Донбасс и к границе Крыма группировки будут постоянно оттачивать навыки ведения боя в городских условиях.

Напомним, что ранее Украина начала активно перебрасывать тяжёлую военную технику в Донбасс, а также стягивать силы к Крыму. Некоторые эксперты расценили это как свидетельство подготовки к большому наступлению в Донбассе. Другие считают, что Киев идёт на осознанное обострение, чтобы вынудить Москву вести переговоры по Донбассу на своих условиях.