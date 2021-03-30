|
Украина наращивает войска на границе с Крымом. Киев готов идти войной ради "прекращения провокаций"
30 марта 2021, 17:20 • 215 • Политика
Украина приняла решение наращивать войска в Донбассе и на границе с Крымом. Киев готов идти войной на Россию и республики Донбасса ради "прекращения провокаций".
Об этом во вторник заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с докладом в Верховной раде.
По словам украинского генерала, усиление группировок будет осуществляться за счёт привлечения военнослужащих из других военных частей, которые находятся в разной степени боевой готовности. Своё решение Хомчак объяснил необходимостью "прекращения провокационных действий".
Главком также заявил, что стягиваемые в Донбасс и к границе Крыма группировки будут постоянно оттачивать навыки ведения боя в городских условиях.
Напомним, что ранее Украина начала активно перебрасывать тяжёлую военную технику в Донбасс, а также стягивать силы к Крыму. Некоторые эксперты расценили это как свидетельство подготовки к большому наступлению в Донбассе. Другие считают, что Киев идёт на осознанное обострение, чтобы вынудить Москву вести переговоры по Донбассу на своих условиях.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
215
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2021, 22:25
|
27 марта 2021, 15:05
|
25 марта 2021, 04:25
|
28 марта 2021, 17:40
|
25 марта 2021, 04:25
|
26 марта 2021, 05:10
|
24 марта 2021, 16:30