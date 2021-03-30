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Украина наращивает войска на границе с Крымом. Киев готов идти войной ради "прекращения провокаций"

30 марта 2021, 17:20  •  215 • Политика
Украина приняла решение наращивать войска в Донбассе и на границе с Крымом. Киев готов идти войной на Россию и республики Донбасса ради "прекращения провокаций".
Об этом во вторник заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с докладом в Верховной раде.
Принято решение усилить группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении, - отметил он.
По словам украинского генерала, усиление группировок будет осуществляться за счёт привлечения военнослужащих из других военных частей, которые находятся в разной степени боевой готовности. Своё решение Хомчак объяснил необходимостью "прекращения провокационных действий".
Главком также заявил, что стягиваемые в Донбасс и к границе Крыма группировки будут постоянно оттачивать навыки ведения боя в городских условиях.
Напомним, что ранее Украина начала активно перебрасывать тяжёлую военную технику в Донбасс, а также стягивать силы к Крыму. Некоторые эксперты расценили это как свидетельство подготовки к большому наступлению в Донбассе. Другие считают, что Киев идёт на осознанное обострение, чтобы вынудить Москву вести переговоры по Донбассу на своих условиях.

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