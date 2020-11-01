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Украина наращивает свою ядерную мощь

01 ноября 2020, 09:10  •  294 • Аналитика
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
В ближайшие недели украинское правительство должно внести в Верховную раду законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, а также о совершенствовании механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков. Указ президента Зеленского предусматривает, что эти два законопроекта должны быть зарегистрированы в парламенте не позднее 22 ноября.
Пока Украина майданила, денонсировала соглашения в атомной сфере с Россией и запускала на свой рынок американское топливо, а шире — пока бездумно проедала советское атомное наследие, она незаметно приблизилась к окончанию сроков эксплуатации энергоблоков своих АЭС. Что автоматически породило сразу две проблемы: финансирования процедуры выведения их из эксплуатации и постройки замещающих мощностей.
Шансов решить эти проблемы в полном объеме у Украины нет. Более того, в условиях продолжающейся экономической деградации туманным видится даже частичное ее решение. И если без новых энергоблоков Украина как-то просуществует (живут же без АЭС Афганистан, Сомали и еще полторы сотни стран), то снимать с эксплуатации отработавшие свое блоки все равно придется.
На днях в "Энергоатоме", являющемся оператором украинских АЭС, признали, что первыми придется выводить из эксплуатации блоки № 1 и № 2 Ровенской АЭС, на которых недавно решили поэкспериментировать с американским топливом. Чем подтвердили очевидное: коммерческого смысла для Украины в данных экспериментах нет, ведь эти два блока должны быть выведены из эксплуатации в 2030-2031 годах — после 20-летнего продления срока их работы, реализованного, кстати, с участием российских ОКБ "Гидропресс", "Силовые машины" и других компаний. Нынче на Украине мероприятия по продлению эксплуатации осуществляются своими силами. Что же касается еще одного продления службы 50-летних блоков в 2030-2031 годах, то его вряд ли разрешат провести западные "партнеры".
Расходы на выведение энергоблоков из эксплуатации в "Энергоатоме" оценили в скромные 300 миллионов долларов для ВВЭР-440 и 400 миллионов — для ВВЭР-1000. Но следует иметь в виду, что речь идет о методе отложенного демонтажа продолжительностью 52 года с начала процесса. Он подразумевает выдержку энергоблока в состоянии покоя в течение 50 лет после выгрузки из него ядерного топлива. То есть окончательная цена вопроса на самом деле неизвестна, а в качестве базового варианта выведения из эксплуатации выбран принцип "ввязаться в драку".
Вскоре после двух ровенских к 50-летнему сроку эксплуатации приблизится большая часть из действующих ныне на Украине энергоблоков.
В наследство от СССР Украине досталось пять АЭС с 15 действующими энергоблоками (включая три — на Чернобыльской АЭС) плюс шесть недостроенных блоков средней и высокой степени готовности. К концу 2000 года (не без давления Запада и его обещаний помочь материально со строительством замещающих мощностей) на Чернобыльской АЭС был остановлен последний действующий блок. Потери были компенсированы достройкой энергоблоков на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. Правда, кредиты на это дал не Запад, а Россия.
Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется закончить теперь, остановлено в 1990-м на стадиях готовности 75% и 25%. Решение об их достройке было принято украинским правительством еще в июле 2005 года. Во исполнение этого решения в 2006-м обследованы строительные конструкции. Отчет по результатам обследования "не позволил сделать окончательный вывод о долговечности этих конструкций" — в связи с имевшим там место в 1989 году пожаром, а также из-за отсутствия изрядной части документации на них.
Во исполнение другой части этого решения в 2008 году были определены критерии выбора проекта энергоблоков и проведен конкурс, победителем которого стал "Атомстройэкспорт" с реактором ВВЭР-1000/В392. Стоимость реализации проекта оценивалась на тот момент в 15 миллиардов гривен (три миллиарда долларов).
В 2012 году Верховная рада приняла закон "О размещении, проектировании и строительстве ХАЭС-3, 4" и ратифицировала соответствующее соглашение с Россией. Стоимость достройки оценивалась уже в 37 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) и предусматривала частичное финансирование со стороны России.
Однако в 2015 году Верховная рада денонсировала межправительственное соглашение и отменила закон о достройке энергоблоков, отменно выстрелив стране в ногу.
Далее последовали судорожные попытки найти альтернативное финансирование и технологии. Принималось решение о строительстве энергомоста в ЕС, в обмен на который Украина рассчитывала получить кредит. Европу эта тема не заинтересовала. Потом были попытки получить китайские деньги. Но, во-первых, Китай просто так кредиты не раздает. А во-вторых, в свете происходящего с компанией "Мотор Сич", купленной китайскими инвесторами, но так и не перешедшей под их управление из-за действий украинской власти, это стало совсем нереальным.
В итоге успехом не увенчались ни поиски финансирования, ни поиски технологий. Если успехом не считать определение в качестве строителя и поставщика реакторов чешской Skoda JS, принадлежащей российским Объединенным машиностроительным заводам. При этом Skoda JS, конечно же, не имеет собственного проекта реактора, а может поставить только какой-либо из вариантов российского ВВЭР-1000. Стоимость работ в мае 2017 года была оценена в 72 миллиарда гривен (2,7 миллиарда долларов). Сумма явно занижена, потому что Skoda JS имеет слабые компетенции (за всю историю изготовила только три ВВЭР-1000, последний — 20 лет назад), будет перепродавать чужой проект и т. д. Однако и эти деньги пока непонятно, где брать.
Но это не мешает ситуации развиваться, несясь вскачь. Буквально на днях и аж через 14 лет после получения неоднозначного результата последнего обследования недостроенных блоков — и без проведения нового — рабочая группа "Энергоатома" признала их пригодными для достройки. Стоит напомнить, что недостроенные конструкции без консервации простаивают уже более 30 лет. Плюс блоки проектировались под "дофукусимские" реакторы ВВЭР-1000/320, а "послефукусимский" ВВЭР-1000/В392 просто конструктивно несколько больше.
С учетом всех обстоятельств, связанных с идеей достройки энергоблоков, — отсутствия источника финансирования, выбора строителя и поставщика, признания пригодности к достройке недостроенных блоков без надлежащего обследования — да еще в условиях перманентной убыточности "Энергоатома" (по итогам первого полугодия компания зафиксировала убыток в 2,7 миллиарда гривен) складывается впечатление, что целью является не столько достройка энергоблоков, сколько попытка что-то "распилить" на первом этапе, а там уж куда кривая вывезет.
Резюмируя, можно предположить, что мероприятия по выведению старых блоков из эксплуатации внешние кураторы Украины, вероятнее всего, прокредитуют — от греха подальше. Что же касается строительства новых, то, думается, денег на них они не только не дадут, но и могут воспрепятствовать строительству, если таковая перспектива станет реальной. Запад вполне устраивает будущее Украины как "аграрной супердержавы", а в ней аборигены вполне могут обойтись "зеленой энергетикой".

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