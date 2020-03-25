Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное расстояние

Автор:

Гришин Александр

Можете обвинять меня в паникёрстве, если хотите. Но сначала дочитайте до конца. Суровая реальность такова, что России необходимо на долгий срок как минимум перекрывать границу с Украиной. И запрещать въезд оттуда местных граждан на нашу территорию.

Домой любой ценой

Честно говоря, я не совсем понимаю решения нашего правительства об ограничении въезда в нашу страну в той части, где сделано исключение для транзитных граждан стран-участниц СНГ (Абхазия, ЛДНР и Южная Осетия – другое дело, эти непризнанные Западом республики не испытывают притока иностранных туристов – вероятных носителей, да ещё когда сезон и не начинался). Хорошо, что им разрешено прибывать в Россию только по воздуху, через оборудованные аэропорты с системой контроля. Чтобы тут же вылететь в свою страну. То есть речь идёт исключительно о транзитных пассажирах. Плохо, на мой взгляд, что вообще разрешено. Гораздо проще было бы разрешить только вылет в свои страны.

Главными странами пребывания украинцев на Западе стали Польша и переживающая небывалый в своей современной истории кризис Италия. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

Поскольку, ни для кого не секрет, подавляющее большинство этих граждан республик СНГ находятся у нас в качестве гастарбайтеров или заробитчан, как вы их ни называйте. В условиях, когда рабочие места неминуемо сокращаются, они просто сами будут вынуждены кучковаться, поскольку в коллективе прожить легче, а издержки в расчёте на каждого меньше. И можно только фантазировать на предмет того, как уплотнится их количество на квадратный метр арендуемой площади. И молиться, чтобы это уплотнение, создающее уникальные возможности для распространения вируса, не дало такого эффекта. Да, безусловно, единое пространство ЕАЭС даёт всем равные права, но в условиях форс-мажора не должно быть исключений. И если людей в возрасте 65+ обязывают не выходить из дома, то почему граждане других стран, тем более, в первую очередь, не членов ЕАЭС, не должны тоже быть ограничены в правах?

Но всё это меркнет по сравнению с Украиной. Безвиз, которому украинцы так радовались, сыграл в этом случае очень плохую шутку. Потому что он фактически закончился. Европейские страны перекрыли границы и закрылись от чужаков, сосредоточив все усилия на борьбе за здоровье и жизни собственных граждан.

Что уж говорить об этом, если чехи беспардонно украли сотни тысяч масок гуманитарного груза, предназначавшегося для Италии. И не считают, что сделали что-то зазорное. Кто в таких условиях проникнется судьбой и проблемами гастарбайтеров из Украины?

Миллионы заробитчан оказались один на один со своими проблемами выживания в условиях отсутствия работы. Главными странами пребывания украинцев на Западе стали Польша и переживающая небывалый в своей современной истории кризис Италия. В остальных странах Европы они тоже есть, но их поменьше. В Чехии, например, всего-то 140 тысяч.

Сотни тысяч украинских заробитчан сейчас уже вернулись домой. Другие сотни тысяч пытаются прорваться через границу из Европы на родину. По сравнению с их количеством тысячи украинских туристов, застрявших сейчас от Таиланда до Доминиканы – это так, маленькая статистическая погрешность. В Польше несколько тысяч оккупировали буквально квартал железнодорожного вокзала в Пшемысле. И местные жители обходят район стороной, как зачумлённые бараки. Тем более что сотни людей ведут себя так, как будто хотят по максимуму и сами заразиться, и других заразить. Но вот вопрос – домой они так или иначе вернутся. А что дальше?

Безвиз накрылся, работы нету, я безработный пою куплеты

А дальше, даже если пандемия в Европе будет успешно побеждена, то совсем не факт, что Европа вернёт фактически изъятый и положенный в дальний ящик безвиз с Украиной. Об этом, в частности, уже заявил, как о некоторой вероятности, президент Франции Эммануэль Макрон. Просто так такие заявления не делаются, и стоит задуматься, что авторитет Франции в ЕС после брекзита Великобритании, да ещё и вместе с Германией, заставит многих задуматься. К тому же не стоит забывать, что решения в ЕС принимаются консенсусом, а не большинством голосов, так что и одного голоса Парижа хватит. Серьёзность ситуации подтвердила уже и на самой Украине экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман.

– Что мы будем делать с теми заробитчанами, которые вернулись, и будут ли они возвращаться назад, потому что неизвестно, когда для них откроют границы. А то, что безвизовый режим будет отменён, я практически уверена. Я думаю, что условия для людей, которые захотят работать, очень изменятся, – заявила она. Герман там же и поплакалась, что придётся забыть не только о вступлении в ЕС, но и в НАТО. Но это уже её личные печали и радости. Может случиться и так, что и вступать-то будет некому и нечему. Не то что в НАТО, а и в дерьмо даже.

От 7 до 9 миллионов граждан Украины смогли найти себе работу только за рубежом. А по некоторым оценкам, перед началом пандемии коронавируса таковых было уже более 10 миллионов человек. Пусть только половина из них вернется сейчас домой. От 4 до 5 миллионов вернувшихся граждан – социально активных, в самом соку, которым по-прежнему необходимо работать и зарабатывать, чтобы содержать свои семьи. Которым никто ничего предложить не может и не сможет.

Удивительно, что эти вопросы представители украинской власти стали задавать себе только сейчас. Хотя вопрос вставал со всей грозящей очевидностью ещё пару-тройку недель тому назад.

От 7 до 9 миллионов граждан Украины работают только за рубежом. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

– Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений, – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов, – заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, который уже перерос рамки просто МВД и практически стал, по факту, настоящим правителем страны, хоть и теневым. – Пройдёт месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы, факт, который нельзя не учитывать.

Всё может произойти ещё быстрее, чем говорит Аваков, потому что сетевые супермаркеты на Украине стали поднимать цены. И вовсе не плавно и потихоньку. Так, сеть социальных супермаркетов АТБ, которые относятся к самым дешёвым в ценовом сегменте, объявила о резком повышении цен. Так, картофель, капуста, лук, морковь подорожали на 35–128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничная крупа – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

Но в реальности всё ещё хуже. Потому что речь не только о вернувшихся заробитчанах. Для остававшихся дома украинцев ситуация ничуть не лучше. В эфире одного из украинских телеканалов президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков объявил, что из-за объявленного в стране карантина уже остановили работу около 600 000–700 000 предпринимателей, предприятий малого бизнеса с общим числом рабочих мест от 3,5 млн до 4 млн человек. И не только малый бизнес пострадает. Крупнейший металлургический гигант Украины "ArcelorMittal Кривой Рог", на котором трудятся 24 тысячи жителей Кривого Рога, уже закрыл (как говорится официально – из-за карантина, из-за чего реально, не объясняется, но не исключено, что из-за падения спроса на его продукцию) три своих цеха, отправив сотрудников в вынужденные отпуска.

На Украине поднялись цены на продукты. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

И это всё новая армия безработных Украины. Или армия новых безработных в этой стране. Кому как нравится. И в условиях падения покупательского спроса у них нет никаких, абсолютно никаких шансов найти себе новое место трудоустройства.

Давайте жить дружно. Но недолго

Ситуация была бы не столь угрожающей, если бы у руководства соседней страной стояли волевые, решительные и адекватные люди. Но с этим там все последние лет эдак 6, а то и все 10 – очень большие проблемы. Начнём с того, что, как сообщил экс-депутат ВРУ от "Радикальной партии" Олега Ляшко Дмитрий Линько, правительство выделило на год для борьбы с коронавирусом на всю Украину "гигантскую" сумму аж в 100 млн гривен. Для справки, зарплата главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева составляет 342 млн гривен в год.

А президент Украины Владимир Зеленский провёл селекторное совещание с главами областных государственных администраций (губернаторами) и мэрами крупных городов Украины. Причём инициаторами совещания выступили градоначальники Днепра, Киева и Одессы.

– Есть плоскость медицинская, а есть другая: когда слышат органы местного самоуправления. Потому что мы также разделяем часть ответственности. Вопрос: в чём нам помогли? – на редкость связно и логично изложил ситуацию столичный градоначальник Виталий Кличко в прямом эфире шоу Савика Шустера. – Было бы здорово, чтобы нас правительство слышало, нам помогали.

– В бюджете Киева – минус миллиард, в бюджете Днепра – минус триста миллионов, в бюджете Кривого Рога – минус 250, в бюджете Каменского – минус 100. И это при всём при том, что правительство не дало нам ни копейки на борьбу с напастью, с этой эпидемией, – ещё более жёстко оценил ситуацию мэр Днепропетровска Борис "авешатьбудемпотом" Филатов. – У нас из местных бюджетов в интересах крупного бизнеса изъяли сотни миллионов, миллиарды. А потом собрали олигархов, которым фактически дали льготы, и просят их купить нам ИВЛ. Кто-то об этом задумывался?

Ситуация была бы не столь угрожающей, если бы у руководства Украины стояли волевые, решительные и адекватные люди. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

К президенту они, в конце концов, напросились. И о чём им поведал Зеленский?

– Мэры городов выслушали монолог Зеленского, который свёлся к мысли "ребята, давайте жить дружно". Он призвал мэров прекратить политические распри и объединить усилия перед лицом наступающей пандемии. Сказал, что не инициировал никаких уголовных дел против мэров, – поделился с журналистами ресурса Страна.ua источник, присутствовавший на совещании, сказав, что президент предложил мэрам написать список своих предложений и передать их ему через глав областных администраций. – Также он пообещал проводить такие "селекторы" по средам и пятницам.

На этом фоне глава МВД Арсен Аваков выглядит настоящим государственным мужем, решительным руководителем и практически спасителем Отечества. Потому что предлагает какие-то конкретные меры. Правда, они при ближайшем рассмотрении оказываются не очень чтобы спасительными – выплатить по 2,5-3 тысячи гривен вынужденным безработным разово, ввести некоторые льготы по коммуналке на время кризиса, срочно договориться с МВФ о новом кредите, увеличить дефицит бюджета и секвестировать имеющиеся расходные статьи. И т.д.

До 65 и старше

Конечно, очень симптоматично и далеко глядяще, что министр внутренних дел начинает решать вопросы секвестирования бюджета, переговоров с МВФ, но это хоть что-то. А не то что новый министр здравоохранения Украины Илья Емец, заявивший в интервью "112.ua", что государство должно тратить деньги на поддержание жизни людей не старше "65 лет".

– Украинцев старше – мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет, – объяснил министр нового правительства, отвечающий за здоровье. – Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые ещё у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я всё время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов.

Людей из "группы риска" уже пытаются списать со счетов. Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

То есть "трупы" – это пока ещё живые, но просто 65-летние и старше. Изящно, конечно.

Но я сейчас о другом. Куда рванут эти миллионы не 65-летних, а гораздо более молодых, активных, которым надо каждый день кушать 2 раза минимум и обеспечивать трёхразовое питание своих семей? Европа закрыта. Как утверждают китайские специалисты, победить пандемию в Европе будет очень трудно, и этот процесс займёт много времени, а не 2 и не 3 месяца. Россия закрыла свои границы для иностранцев до 1 мая. А дальше?

Открытие границы с Украиной – в таких условиях, с учётом не самого, мягко говоря, дисциплинированного поведения граждан Украины в условиях пандемии у себя дома, это не только эпидемиологическая угроза населению России. Тем более что они имеют богатый опыт прятать симптомы, поглощая жаропонижающее перед пересечением границы. Кроме того, это ещё и гигантская нагрузка на российский рынок труда, удар прежде всего по своим согражданам, у которых наши украинские собратья отберут рабочие места, нещадно демпингуя. Да, в России сейчас не самые высокие зарплаты, но это лучше, чем совсем ничего. А в Незалежной для очень многих будет уже именно что ничего. Не для всех, конечно. Но для очень многих.

И если Украина намерена идти дальше по прямой в морг, полагая это своим светлым цеевропейским будущим, то не надо ей мешать. Не стоит останавливать, вразумлять, что-то предлагать и чем-то помогать. Иначе она и нас постарается зацепить, утащив за собой в эту пропасть. Наоборот, надо отойти на максимально безопасное расстояние. Раз доктор сказал в морг – значит, в морг. Но без нас.