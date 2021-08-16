Украина направила в Литву "гуманитарную помощь" в виде колючей проволоки

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Незалежная по собственной инициативе решила направить в Литву грузовики с колючей проволокой для борьбы с нелегальными мигрантами

Киев решил поучаствовать в миграционном конфликте между Белоруссией и Литвой и направил более 38 тонн колючей проволоки в Литовскую Республику, сообщает немецкий Spiegel.



Эту информацию подтвердила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно заявлению ведомства, грузовики с колючей проволокой являются "гуманитарной помощью" для обеспечения безопасности на белорусско-литовской границе.

Между тем, согласно информации МИД Эстонии, с начала текущего года через Белоруссию в Литву проникло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Почти 2,8 тыс. из них являются выходцами из Ирака, Ирана и Сирии. Отмечается, что за весь период 2020 года на белорусско-литовской границе был выявлен лишь 81 нелегальный мигрант.

Глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс назвала "гибридной атакой" Белоруссии ситуацию с мигрантами на восточных границах ЕС.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". По данным же Spiegel, Минск осуществляет "гибридные атаки на Европу", предлагая мигрантам через государственное туристическое агентство услуги по трансферу до литовской границы.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще в конце июня в интервью Financial Times говорил о том, что Александр Лукашенко использует беженцев в качестве "оружия", чтобы оказывать давление на ЕС, желая таким образом "отомстить" Евросоюзу за введенные против Белоруссии санкции.