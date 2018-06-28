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Украина направила России ноту протеста из-за недопуска омбудсмена Денисовой к Сенцову
28 июня 2018, 16:09 • 23 • Украина
Посольство Украины в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за недопуска уполномоченного Верховной рады Людмилы Денисовой к осуждённому в России за подготовку терактов в Крыму Олегу Сенцову.
Олег Сенцов © Sergey Pivovarov
Об этом информирует пресс-служба украинского омбудсмена.
«Посольство Украины в России направило очередную ноту Министерству иностранных дел России с решительным протестом в связи с недопуском уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что администрация колонии, где находится Сенцов, отказала украинскому омбудсмену в посещении Сенцова «по непонятным для Украины причинам», и это «ведёт к срыву» договорённостей о посещении заключённых, которые были достигнуты между двумя странами.
Ранее Денисова заявила, что не смогла посетить Сенцова.
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