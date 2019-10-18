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Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
18 октября 2019, 20:09 • 156 • Украина
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
Reuters
Об этом в своём Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
«Направили России ноту протеста в связи с очередным, 87-м псевдогуманитарным конвоем», — написала она.
В четверг, 17 октября, в Донбасс прибыл 87-й гуманитарный конвой МЧС России.
Ранее МИД Украины вызвал посла Турции в связи со встречей депутатов Госдумы от Крыма с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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