Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу

Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.

Об этом в своём Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

«Направили России ноту протеста в связи с очередным, 87-м псевдогуманитарным конвоем», — написала она.

В четверг, 17 октября, в Донбасс прибыл 87-й гуманитарный конвой МЧС России.

Ранее МИД Украины вызвал посла Турции в связи со встречей депутатов Госдумы от Крыма с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.