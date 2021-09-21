Украина напрасно надеется на НАТО. Коллективную оборону применили лишь однажды - эксперт

Украина напрасно надеется на защиту НАТО в борьбе с Донецкой и Луганской народными республиками. По словам эксперта, альянс лишь однажды применил принцип коллективной обороны.

Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя учения НАТО Rapid Trident-2021, которые накануне стартовали на Украине. Киев после госпереворота 2014 года взял курс на вхождение в ЕС и НАТО. В последние два года украинские политики в буквальном смысле требуют от западных партнёров включить их страну в Североатлантический альянс, однако пока что Украина не получила даже плана действий по членству в НАТО.

Стремление стать частью западного военного блока, по всей видимости, обусловлено желанием объединить весь мир против ДНР и ЛНР, а также против России в случае возникновения вооружённого конфликта с соседней страной. Однако надежды Киева напрасны, считает Литовкин.

В разговоре с "Народными новостями" военный эксперт обратил внимание, что за всё время существования НАТО, пункт о коллективной самообороне, на который так уповает Украина, применялся лишь однажды. В 2001 году, когда западные страны поддержали операцию США в Афганистане после терактов 11 сентября.

Тогда блок НАТО применил эту формулировку. Когда другие страны обращались к союзникам за подобной помощью, им всегда выражали озабоченность, поддержку и сочувствие,

- рассказывает Литовкин.

Ни теракт в Испании, где взорвали железнодорожный вокзал, ни во Франции, когда расстреляли редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, ни в Брюсселе, когда взорвали аэропорт, не оказались достаточно серьёзными поводами для применения пятого пункта устава НАТО.