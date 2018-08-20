Украина напрашивается на экономическую блокаду

В Киеве недву­смысленно заявляют, что хотят забрать себе судно. А оно, между прочим, везло на Украину дизельное топливо по коммерческому контракту.

Так, может, пора вообще оборвать с этой пиратской страной экономические связи? Да тут еще экс-президент Украины Виктор Ющенко вставил свои «пять гривен» - назвал соотечественников рабами за то, что «вражеская Россия» не только остается главным торговым партнером Украины, но и товарооборот между нами в последние годы рекордно растет (см. таблицу).

Вот только вопрос: кто больше может пострадать от обрыва торговых отношений России и Украины? Об этом мы спросили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FМ) публициста Егора ХОЛМОГОРОВА, политолога Георгия БОВТА и президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава ИЩЕНКО.

ВПЕРЕД, К ДИКОМУ ПОЛЮ

«КП»: Во всей этой истории с задержанием «Механика Погодина», а раньше сейнера «Норд» непонятно одно: это мы не провели работу над ошибками или они?

Егор Холмогоров: Я противник концепции, что девушки не должны носить коротких юбок, потому что по улицам ходят насильники. Тут то же самое. Экипаж «Механика Погодина» обвинили в том, что он не имел права заходить в порт Херсона. Проверили документы - все в порядке. На самом деле Киев дает понять, даже если у тебя 100-процентная бумажка от украинского государства, что ты можешь торговать, все равно никаких гарантий безопасности не будет.

«КП»: А у нашего бизнеса какая логика? Нас унижают и грабят, но мы продолжаем делать бизнес со своими обидчиками?

Холмогоров: По всей видимости, торговля с Украиной обеспечивает для кого-то такие прибыли, которые оправдывают эти риски. Вопрос в том, насколько России нужна эта торговля с учетом того, что Украина обозначает себя в последние годы как наш непримиримый враг. Может, пора вспомнить, что до Екатерины II и Потемкина эта территория была Диким полем и к этому состоянию сейчас возвращается.

СОМАЛИ НА ГРАНИЦЕ

Георгий Бовт: Российским компаниям, мне кажется, надо минимизировать свои связи с Украиной. Те, кто имеет с ней дело, могут понести серьезные потери. Ничего незаменимого в торговле с Украиной и в сотрудничестве с ней нет. Там, где можно уходить с минимальным убытком, там пора уходить.

Холмогоров: Согласен. Если к тебе на улице подходит Вася или Петя, достает нож и размахивает у тебя перед носом, то глупо предлагать ему в этот момент честную торговлю чем-нибудь. Я считаю, что без Украины мир беднее и скучнее не станет. То есть скучнее он, конечно, станет, но в хорошем смысле слова.

Ростислав Ищенко: Полная экономическая блокада Украины со стороны России приведет к немедленному краху украинской государственности. Это значит, что на границах России появится огромное Сомали. И России придется в любом случае нести какую-то ответственность за эти территории. По-моему, таких ресурсов сейчас у России нет.

ЗАВОДЫ ПИЛЯТ НА МЕТАЛЛОЛОМ

«КП»: Читатели «Комсомолки» спрашивают: «А не закрыть ли нам Азовское море для Украины?» Мы можем это сделать?

Холмогоров: Оно фактически уже для нее закрыто. После истории с «Нордом» Россия произвела, по сути, 100-процентную блокаду Азовского моря, и Украина не имеет военно-морских сил, чтобы ее разомкнуть.

«КП»: А вам не кажется, что, если мы совсем уйдем с Украины, то потеряем эту территорию навсегда?

Холмогоров: Нет. Мы как раз получим ее обрушение в нашу сторону. Понимаете, земля-то никуда не денется, люди. Они там пока не на 100% антироссийские зомби, грубо говоря. Остатки индустрии, которые Россия создавала там с XIX века, тоже есть. Хотя еще недавно Николаевская верфь годилась, чтобы на ней строить авианосцы. А сейчас ее собираются банкротить. Там все распилят на лом, и это будет уже просто пустыня.

P. S. Пиратско-хулиганские выходки российский бизнес терпит на Украине уже давно. Вспомните, как там громили филиалы российских банков, блокировали грузовики, отжимали у «москалей» заправки и целые заводы. При этом хитро закрывая глаза на те сферы, где без российского присутствия просто не выжить (те же нефтянка, газ). Все это время капитаны крупного российского бизнеса делали вид, что не понимают этих намеков и не замечают махновщину, в которую свалилась Украина. Захват танкеров и сейнеров - лишь логическое продолжение этой вакханалии. Но ведь должно же быть у бизнесменов элементарное чувство самосохранения? А у нашей великорусской чаши терпения свой край. Или нет?

МНЕНИЕ ИЗ КИЕВА

Виктор СУСЛОВ, экс-министр экономики Украины:

Без торговли с Россией нас ждет коллапс

- Прекращение торговли с Россией губительно для Украины. Россия, к примеру, сможет обойтись без транзита газа по Украине, потому что строится «Северный поток-2», работает «Северный поток», «Турецкий поток». А вот если на Украину перестанут поставлять российское ядерное топливо, ее энергетику ждет коллапс. Переход на американское топливо пока не увенчался успехом, а половина электричества Украины вырабатывается на АЭС.

Дизтопливо и бензин на Украине тоже российские, хотя и поступают они в основном через Беларусь. Единственный действующий нефтеперерабатывающий завод на Украине, Кременчугский, работает на нефти из Азербайджана, но этого мало.

России тоже будет трудно заменить некоторые статьи украинского импорта, такие как уран и титан. При всех громких заявлениях Украина готова даже бороться за российский рынок - например, подана жалоба в ВТО на ограничения поставок железнодорожной техники в Россию.

А что касается импорта, то в последнее время Украина из России все больше закупает угля. Ведь поставки из ДНР и ЛНР заблокированы.

К сожалению, фактически прекращено российско-украинское сотрудничество в машиностроении, из-за чего на Украине встали такие гиганты индустрии как «Южмаш» (космическая отрасль), «Мотор Сич» и «Зоря - Машпроект» (двигателестроение), объединение имени Фрунзе (газовая промышленность). Разворот от России в сторону Европы совершить этим предприятиям не удалось - даже их передовые разработки не могут пройти сертификацию Евросоюза.

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