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Украина намерена закупить тесты для выявления нового типа коронавируса
29 января 2020, 01:39 • 27 • Украина
И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что Украина ведёт переговоры по закупке комплектов для выявления нового типа коронавируса.
Reuters
Кузин сообщил, что в настоящий момент «ведутся переговоры о поставках на Украину определённых наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса».
«И мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы уже сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне», — цитирует «Громадське» Кузина.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с руководством Министерства здравоохранения страны призвал улучшить информированность населения о коронавирусе.
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