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Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году

15 сентября 2019, 19:09  •  101 • Украина
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о намерении украинской стороны взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд) в 2020 году.
 
© Mark Wilson/Getty Images/AFP
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие суммы заложены в проект бюджета страны на 2020 год.

«По заимствованиям мы планируем около 380 млрд гривен», — заявила она.

По её словам, правительство надеется, что это будут заимствования от украинских «официальных кредиторов».

Ранее Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.

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