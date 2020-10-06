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Украина намерена впустить на свою территорию британских десантников

06 октября 2020, 22:35  •  25 • Политика
Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
МИД Незалежной только рад тесному сотрудничеству с Лондоном
Киев готов дать разрешение Лондону на размещение баз британских десантников в южных областях Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
В сентябре ВСУ вместе с британскими военными провели совместные учения "Объединенные усилия-2020". Украинские военнослужащие форсировали Днепр с помощью понтонно-мостовой переправы. Операция стала ответом на российские учения "Кавказ-2020", призванные оценить состояние армии при возникновении угрозы на южных рубежах РФ.
Глава украинского МИД заявил, что власти совершенно не возражают против постоянного присутствия британского контингента и готовы чаще устраивать военные учения.
Кулеба также добавил, что с самого начала "российской агрессии" Британия показала себя настоящим другом, оказывая Киеву "практическую поддержку". В то время, когда действующий глава МИД занимал должность посла по вопросам стратегических коммуникаций, Киев уже имел тесные связи с Лондоном по противодействию "российской дезинформации".
Высадка британского десанта будет полезна для Незалежной, уверен глава внешнеполитического ведомства Украины.
"Все это является результатом весьма кропотливой и плодотворной деятельности, в независимости от присутствия Британии в нормандском формате", – заявил Кулеба в интервью Би-би-си.
Ранее Минобороны Великобритании опубликовало в соцсетях фотографию с высадкой своих войск на Украине, назвав ее "задним двором России".

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