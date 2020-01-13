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Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

13 января 2020, 14:54  •  119 • Украина
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность», член делегации Алексей Гончаренко.
 
Reuters
 

«На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе ПАСЕ», — написал парламентарий в Facebook.

По его данным, комитет Рады по иностранным делам рассмотрит эту инициативу в понедельник, 13 января.

26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ, несогласная с возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным. 

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