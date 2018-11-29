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Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив

29 ноября 2018, 12:24  •  188 • Украина
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России.
 
©Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он уверен в том, что мировое сообщество возложит на Россию ответственность в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«В связи с этим и нормами Конвенции Монтрё  (а именно 19-й пункт) будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал он.

Ранее Воронченко сказал, что целью украинских судов было «показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера».

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

НСН передавала, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что целью провокации в Азовском море и введения военного положения на Украине является отмена президентских выборов в марте 2019 года.

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