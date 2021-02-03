Украина намерена отобрать у России Черноморский флот

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Незалежная назвала Харьковские соглашения от 2010 года неконституционными

Бессилие постмайданных вождей Незалежной не то, что построить, но и отремонтировать собственные корабли, оборачивается фантастическими хотелками присвоить чужое. С очередными прожектами поделился вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он собрался после "возвращения" Крыма отобрать у России Черноморский флот.

По его мнению, подписанные в 2010 г. Харьковские соглашения между Москвой и Киевом о базировании ЧФ РФ на полуострове являются неконституционными, а значит "никчемными". Поэтому после "деоккупации" Крыма имущество Черноморского флота должно отойти в собственность Незалежной, объявил пан Резников. Он считает, что Россия нарушила договоренности, передает "Левый берег".

Он напомнил, что согласно статье 17 основного закона страны на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы.

"Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными... Все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", – резюмировал пан Резников.

В последние несколько дней киевский режим всерьез взялся за документ почти 11-летней давности. На днях Генпрокуратура за подписание Харьковских соглашений выдвинула подозрение в госизмене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Сам свергнутый в результате госпереворота глава государства пригласил украинских следователей в Ростов с тем, чтобы ему вручили лично это самое подозрение. И даже назвал, по какому адресу приехать.

А между тем в Незалежной регулярно отчитываются о военных кораблях, которые ожидают своей очереди на утилизацию на металлолом.

