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Украина намерена отключиться от электросетей с Россией и Белоруссией

23 февраля 2021, 20:50  •  11 • Политика
Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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