|
Украина намерена отключиться от электросетей с Россией и Белоруссией
23 февраля 2021, 20:50 • 11 • Политика
Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2021, 10:40
|
18 февраля 2021, 09:45
|
17 февраля 2021, 23:40
|
21 февраля 2021, 18:25
|
17 февраля 2021, 21:50
|
17 февраля 2021, 17:15
|
17 февраля 2021, 23:40