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Украина намерена осуществить рейдерский захват танкера «Механик Погодин»

21 августа 2018, 23:39  •  52 • В мире
СБУ не допустила представителей ОБСЕ на борт заблокированного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин»
Автор:
Павленко Дмитрий
Уже полторы недели киевская власть фактически удерживает в заложниках экипаж российского танкера «Механик Погодин», запрещая судну выход из Херсонского порта. При этом никаких обоснованных претензий и обвинений Украина не выдвигает.
Напомним, что перевозившее в интересах швейцарского трейдера Maddox нефтепродукты из Туркменистана российское судно зашло в Херсонский порт 10 августа 2018 года. По словам капитана «Механика Погодина» Михаила Замятина, сделано это было по согласованию с представителями Украины, которые не только дали добро на то, чтобы российский танкер зашёл в Херсон, но и осуществили лоцманскую проводку. Однако в тот же день представители киевского руководства в лице постпреда президента Украины в несуществующей АР Крым Бориса Бабина подняли бабий вой, пообещав, что «Механик Погодин» будет задержан на том основании, что компания-судовладелец входит в украинские санкционные списки.
Киев ищет предлог для захвата «Механика Погодина»
С этого момента судно незаконно заблокировано в Херсоне и не может выйти из порта. На обращения членов экипажа «Механика Погодина» за разрешением на выход киевские власти отвечают отказом. Попытки же Киева найти повод для захвата судна пока не увенчались успехом. Несколько раз на борт танкера под формальными предлогами пытались проникнуть сначала представители СБУ и Госпогранслужбы Украины, затем некие «сотрудники Департамента экологической безопасности».

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