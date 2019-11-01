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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
01 ноября 2019, 12:24 • 74 • Украина
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий в эфире телеканала «1+1».
При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».
В какую сумму он оценивает возможные затраты, министр не уточнил.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске вместе со Всемирным банком фонда для международной поддержки Донбасса.
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