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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

01 ноября 2019, 12:24  •  74 • Украина
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
 
РИА Новости
 

«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий в эфире телеканала «1+1».

При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».

В какую сумму он оценивает возможные затраты, министр не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске вместе со Всемирным банком фонда для международной поддержки Донбасса. 

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