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Украина намерена направить в Азовское море два десантных катера

14 февраля 2019, 01:39  •  74 • Украина
Украина планирует в этом году направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр» для охраны и патрулирования, заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.
 
© Wikimedia commons
 

«В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие ещё одного такого катера и двух десантных катеров «Кентавр», — цитирует его «Укринформ».

Как уточняется, катера будут направлены в Азовское море.

Представитель Генштаба отметил, что продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Киев не откажется от прохода своих кораблей через Керченский пролив.

При этом он отметил, что на борту следующего такого судна будут «только добровольцы».

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