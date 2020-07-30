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Украина намерена добиваться выдачи задержанных в Минске россиян

30 июля 2020, 13:05  •  22 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
МИД Незалежной держит ситуацию под своим контролем
Стало известно, что правоохранительные органы Украины намерены принимать определенные действия для того, чтобы задержанных в Белоруссии россиян передали в Незалежную. Этим вопросом будут заниматься специалисты.
Такую информацию сообщили представители пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, пишут РИА "Новости". Также в ведомстве дополнили, что они держат сложившуюся ситуацию под своим контролем. По словам представителей МИД не исключено, что задержанные россияне участвовали в боевых действиях, которые проходили в Донбассе.
Напомним, накануне в Белоруссии были задержаны 33 жителя России. Их подозревают в организации теракта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанных уже допросили, но по последним данным, пока не предъявили обвинения.
Также специалисты отметили, что при россиянах не было никаких запрещенных предметов. По данным из средств массовой информации, в Белоруссии сейчас якобы находятся порядка двух сотен боевиков, которых ищет полиция.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что среди задержанных могут быть граждане Украины, которые получили российский паспорт.

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