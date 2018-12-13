Украина находится в состоянии "необъявленной войны": Пушков о мобилизации ресурсов Киева

По мнению сенатора Алексея Пушкова, Украина находится в состоянии "необъявленной войны" с Россией, а Киев бросил все ресурсы на политическую борьбу.

Президент Украины Петр Порошенко и его команда предпринимают множество усилий для разжигания политической войны против России. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Вся информационная, политическая и внешнеполитическая деятельность киевского режима сегодня подчинена задаче политической борьбы с Россией», - приводит слова политика РИА ФАН.

По мнению политика, Киев занимается антироссийской деятельностью на таких международных площадках, как Совет Европы, ОБСЕ, ООН и так далее. Ради борьбы с Москвой мобилизованы и украинские посольства в странах Запада.

В результате формируется атмосфера политической войны с РФ. Учитывая это, российская сторона должна понять, что власти Украины уже находятся в состоянии необъявленной войны.

Впрочем, инцидент в Керченском проливе доказывает, что конфликт выходит за границы политического пространства.