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Украина находится в состоянии "необъявленной войны": Пушков о мобилизации ресурсов Киева
13 декабря 2018, 14:39 • 151 • Политика
По мнению сенатора Алексея Пушкова, Украина находится в состоянии "необъявленной войны" с Россией, а Киев бросил все ресурсы на политическую борьбу.
Президент Украины Петр Порошенко и его команда предпринимают множество усилий для разжигания политической войны против России. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Вся информационная, политическая и внешнеполитическая деятельность киевского режима сегодня подчинена задаче политической борьбы с Россией», - приводит слова политика РИА ФАН.
По мнению политика, Киев занимается антироссийской деятельностью на таких международных площадках, как Совет Европы, ОБСЕ, ООН и так далее. Ради борьбы с Москвой мобилизованы и украинские посольства в странах Запада.
В результате формируется атмосфера политической войны с РФ. Учитывая это, российская сторона должна понять, что власти Украины уже находятся в состоянии необъявленной войны.
Впрочем, инцидент в Керченском проливе доказывает, что конфликт выходит за границы политического пространства.
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