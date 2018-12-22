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Украина начнёт новый год с высадки британских морпехов
22 декабря 2018, 06:54 • 233 • В мире
Глава Минобороны Соединённого Королевства объявил о решении провести совместные военно-морские учения с Украиной в январе 2019 года. Таким образом, Незалежная начнёт новый год с высадки британских морпехов.
Служащие военно-морских сил Великобритании пребудут на Украину в наступающем январе. Они планируют провести здесь совместные учения с украинской армией.
Глава Миноороны Украины Степан Полторак после переговоров с британским коллегой Гэвином Уильямсом объявил о начале совместной работы по подготовке морпехов.
Полторак также не скрывал, что целью визита западных гостей будут переговоры о материальной помощи украинским военно-морским силам.
Ранее Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что Украина перебрасывает войска к границе. И рассказал о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны. В частности, он отметил, что украинский флот "был усилен четырьмя катерами", а также "уровнем патриотизма".
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