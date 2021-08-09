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Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорошо
09 августа 2021, 01:10 • 129 • Политика
Украина с 8 августа начала жить "в долг у природы", объявил Андрей Малеванный. Так, в стране исчерпан объём ресурсов, естественно возобновляемых за один год. В Киеве объяснили, почему это хорошо.
На Украине исчерпан объём ресурсов, естественно возобновляемых за один год, передал руководитель Государственной экологической инспекции Незалежной Андрей Малеванный, сославшись на доклад Global Footprint Network.
Глава украинской экологической госинспекции пояснил, что специалисты Global Footprint Network каждый год оценивают масштабы потребления ресурсов различными государствами в международном масштабе и назначают День экологического долга. В этом году для планеты он выпал на 29 июля.
Если от года к году дата будет сдвигаться на пять дней вперёд, в 2050-м потребление сравняется с объёмом природного восстановления ресурсов, отметил Малеванный.
В связи с этим, по его словам, на Украине наблюдается позитивный сдвиг, поскольку в 2020-м День экологического долга был назначен на 24 июля, то есть на пару недель раньше.
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