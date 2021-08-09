Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорошо

Украина с 8 августа начала жить "в долг у природы", объявил Андрей Малеванный. Так, в стране исчерпан объём ресурсов, естественно возобновляемых за один год. В Киеве объяснили, почему это хорошо.

На Украине исчерпан объём ресурсов, естественно возобновляемых за один год, передал руководитель Государственной экологической инспекции Незалежной Андрей Малеванный, сославшись на доклад Global Footprint Network.

С 8 августа Украина живёт в долг у природы, - отметил он в своём посте в Facebook.

Глава украинской экологической госинспекции пояснил, что специалисты Global Footprint Network каждый год оценивают масштабы потребления ресурсов различными государствами в международном масштабе и назначают День экологического долга. В этом году для планеты он выпал на 29 июля.

Если от года к году дата будет сдвигаться на пять дней вперёд, в 2050-м потребление сравняется с объёмом природного восстановления ресурсов, отметил Малеванный.

В связи с этим, по его словам, на Украине наблюдается позитивный сдвиг, поскольку в 2020-м День экологического долга был назначен на 24 июля, то есть на пару недель раньше.