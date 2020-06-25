Украина начала терять Крым уже в начале 1990-х

Фото: pixabay.com

За годы независимости в Черном море проржавели больше 60 боевых судов флота соседней страны

Власти независимой Украины начали терять Крым сразу после развала СССР. Об этом заявил бывший командующий ВМСУвице-адмирал Сергей Гайдук.

Он считает, что всему начало положил раздел Черноморского флота, в результате которого Киеву достались 140 кораблей и катеров. За годы незалежности пришли в негодность 65 судов. Украина смогла достроить лишь пять кораблей, оставшихся после распада Советского Союза, рассказал пан Гайдук изданию "Факты".

"Мы Крым теряли шаг за шагом: отсутствием своевременных политических и управленческих решений, закрыванием глаз на проблемы, которые лежали на поверхности. Это системный и наследственный просчет всех ветвей власти", – приводит слова украинского вице-адмирала РИА "Новости".

Пан Гайдук подчеркнул, что Киев проиграл "борьбу за людей на полуострове" и за "информационное пространство".

В период самого активного периода последнего Майдана – с ноября 2013-го по февраль 2014-го – в Крыму объединялись пророссийские силы, были организованы отряды самообороны, а также создавалась политическая и военная структура управления в Республике, сказал экс-командующий.

Уроженец Днепропетровска Сергей Гайдук в свое время закончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. Служил на различных должностях на Северном Флоте. Однако после развала СССР вернулся в Севастополь, где проходил службу в ВМС Украины.

Был командующим Военно-Морскими силами Незалежной с 2014-го по 2016 год. Бывший президент страны Петр Порошенко уволил его с поста, "принимая во внимание позицию волонтеров и общественности", а также с учетом системных недостатков при выполнении Гайдуком своих служебных обязанностей. Кроме того, писал "шоколадный король" всея Украины в "Фейсбук", командующий не пользовался авторитетом у подчиненных.