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Украина начала реальную подготовку к войне в Донбассе
03 марта 2021, 20:55 • 195 • Украина
Украина готовится к войне – с этим связана риторика и действия власти в последние два месяца.
Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
По словам Кузьмина, в эту же канву ложится борьба с оппозиционными телеканалами, закрытыми решением Совбеза Украины.
«Вот эта воинственная риторика последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и которую не поддерживают другие, эти призывы к войне, призывы наступать, кого-то убивать, что-то взрывать, отбирать что-то у кого-то, какие-то войска подтягивать – это к чему все?
А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе? А зачем этот законопроект о новой системе призыва на военную службу? В течение суток – раз и призвали всех. Что, они к войне реально готовятся?
То есть они готовятся к войне. А заявление этого председателя ТКГ от украинской стороны о том, что «Минские соглашения» исполняться не будут – это все подготовка к войне, неужели вы этого не понимаете? Это реальная подготовка к войне. И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, – это тоже подготовка к войне», – заявил Кузьмин.
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