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Украина «начала охоту» на российского вице-адмирала Медведева

08 декабря 2020, 21:30  •  38 • Украина

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требование прокуратуры относительно задержания заместителя главы Пограничной службы ФСБ России — руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева.

Отмечается, что его обвиняют в «захвате украинских судов и моряков» в Керченском проливе в 2018 году.

Известно, что СБУ еще в 2018 году заочно сообщила Медведеву о преступлении, а теперь проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Также подчеркивалось, что следствие выясняет, где может находиться вице-адмирал. Кроме того, говорится, что Медведев официально объявлен в розыск, также есть разрешение на задержание военного.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Евгений Енин высказался о возможном исходе международного судебного процесса по делу «о захвате украинских моряков Россией в Керченском проливе» в конце 2018 года.

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