Украина начала наступление? Киев стянул в Донбасс половину армии

Киев стянул в Донбасс половину своей армии, что может означать первый этап наступления, считает военный эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отправила в Донбасс 125 тыс. военных и офицеров. По её словам, это половина всего личного состава украинской армии.

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с Народными новостями отметил, что стягивание столь существенных сил к линии соприкосновения может быть началом большого украинского наступления на ДНР и ЛНР.

Когда стягивается такая масса войск, это явный признак того, что может начаться реальная силовая операция. Эту ситуацию можно рассматривать как начало боевых действий,

- отметил он.

Впрочем, не исключено, что украинские власти таким образом пытаются блефовать, чтобы выбить себе преференций и привлечь внимание Запада. Или хотят устроить провокацию, чтобы добиться реакции со стороны России.

Баранец обратил внимание, что недовольство властью на Украине продолжает расти на фоне роста цен и невыполненных обещаний. В этом смысле игра в "войну" может быть попыткой отвлечь население от насущных проблем.