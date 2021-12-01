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Украина начала наступление? Киев стянул в Донбасс половину армии

01 декабря 2021, 17:40  •  206 • Политика
Киев стянул в Донбасс половину своей армии, что может означать первый этап наступления, считает военный эксперт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отправила в Донбасс 125 тыс. военных и офицеров. По её словам, это половина всего личного состава украинской армии.
Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с Народными новостями отметил, что стягивание столь существенных сил к линии соприкосновения может быть началом большого украинского наступления на ДНР и ЛНР.
Когда стягивается такая масса войск, это явный признак того, что может начаться реальная силовая операция. Эту ситуацию можно рассматривать как начало боевых действий,
- отметил он.
Впрочем, не исключено, что украинские власти таким образом пытаются блефовать, чтобы выбить себе преференций и привлечь внимание Запада. Или хотят устроить провокацию, чтобы добиться реакции со стороны России.
Баранец обратил внимание, что недовольство властью на Украине продолжает расти на фоне роста цен и невыполненных обещаний. В этом смысле игра в "войну" может быть попыткой отвлечь население от насущных проблем.

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