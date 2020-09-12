Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией

МИД Украины направил ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Белоруссии после пограничного досмотра украинского дипломата Игоря Кизимы., — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.В МИД «незалежной» такое отношение к главе украинской дипмиссии в Белоруссии назвали «недружественным» и отметили, что «Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности».Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых белорусские пограничники досматривают автомобиль украинского посла Кизимы, нарушая тем самым Венскую конвенцию, обеспечивающую неприкосновенность дипломатов и их багажа.В интервью белорусскому порталу Tut.by, данном после возвращения в Минск, украинский дипломат Игорь Кизим жёстко раскритиковал действия сотрудников Госпогранкомитета республики, настоявших на досмотре его автомобиля., — рассказал Кизим.Он отметил, что это был «плохой сигнал», сделанный «в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси., — пожаловался украинский дипломат.