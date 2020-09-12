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Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией

12 сентября 2020, 11:55  •  141 • Украина

МИД Украины направил ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Белоруссии после пограничного досмотра украинского дипломата Игоря Кизимы.

«Сразу после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД «незалежной» такое отношение к главе украинской дипмиссии в Белоруссии назвали «недружественным» и отметили, что «Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности».

Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых белорусские пограничники досматривают автомобиль украинского посла Кизимы, нарушая тем самым Венскую конвенцию, обеспечивающую неприкосновенность дипломатов и их багажа.

Реакция посла

В интервью белорусскому порталу Tut.by, данном после возвращения в Минск, украинский дипломат Игорь Кизим жёстко раскритиковал действия сотрудников Госпогранкомитета республики, настоявших на досмотре его автомобиля.

«Меня вызвали на консультации в МИД в связи с ситуацией, которая в целом сложилась в Беларуси… Мой (обратный) въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации.

Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения.

Но самое главное, я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика.

Во всяком случае инцидент для меня был неприятным. И как я понял, начальник пункта пропуска Новая Гута был проинструктирован так сделать», — рассказал Кизим.

Он отметил, что это был «плохой сигнал», сделанный «в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси.

Недавно, например, министр обороны Беларуси обвинял Украину в „подогреве деструктивных сил“ для смены власти в Беларуси, Лавров — о каких-то украинских боевиках. Мы устали от этой безосновательной риторики», — пожаловался украинский дипломат.

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