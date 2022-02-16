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Украина начала день единства с гимна СССР: Зеленский выдал хоум-видео
16 февраля 2022, 11:00 • 87 • Политика
Украина, несмотря на обещания властей бесконечно включать сегодня гимн страны и завесить всё национальными флагами, начала всё же так называемый день единства с гимна СССР. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский как ни в чём не бывало выдал гражданам поздравительное хоум-видео.
Напомним, сегодня во время ночной прямой трансляции Reuters с киевского Майдана послышался "признак нападения" России на Украину. На видео слышен фоновый звук, в котором можно узнать советский гимн. Больше ничего интересного за 9 часов трансляции не произошло.
В Киеве сделали вид, что ничего об этом не знают, поэтому президент страны Владимир Зеленский как ни в чём не бывало обратился к гражданам в формате хоум-видео. Он пообещал трансляцию украинского гимна по всей стране, а также множество жёлто-голубых флагов, которыми он намерен "отпугнуть" Россию от нападения.
Стоит отметить, что, согласно обещаниям Запада, Россия "должна была" напасть на Украину сегодня в три часа ночи. Однако как и все прошлые пустословия Запада, это тоже не подтвердилось.
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