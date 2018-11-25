Украина на три года затянет стройку «Стены» на границе с Россией

В пресс-службе МВД Украины заявили, что реализацию проекта продлили до 2021 года. На данный момент завершено менее половины работы.

В украинском МВД заявили, что причиной продления строительства «Стены», которую авторы проекта обещали возвести за полгода, стало недофинансирование. Однако, подчеркнули в министерстве, в бюджете на будущий год заложено 400 млн гривен или около $14,4 млн на реализацию задумки.

В пресс-службе украинского министерства отметили, что на данный момент проект реализован всего на 47 процентов. В частности, на общем участке с Россией, протяженность которого составляет 2,3 тыс. км, оборудовано 40 опорных пунктов, передает ТАСС.

Число пограничников, обслуживающих «Стену» насчитывает, как заявили в Государственной пограничной службе Украины, около 30 человек: два пограничника на 1 км.

Напомним, что общая стоимость обустройства 1 км границы составляет около 2,5 млн гривен ($60 тыс.) за км.