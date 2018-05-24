Украина на три года ввела санкции против Московской биржи. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента страны.

Ограничительные меры предполагают блокировку активов биржи, ограничение торговых операций, а также предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины.

Кроме того, санкционный режим распространяется на получение телекоммуникационных услуг, а также запрет вести госзакупки на Украине.

Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.