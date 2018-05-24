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Украина на три года ввела санкции против Московской биржи
24 мая 2018, 17:24 • 67 • Украина
Украина на три года ввела санкции против Московской биржи. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента страны.
Reuters
Ограничительные меры предполагают блокировку активов биржи, ограничение торговых операций, а также предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины.
Кроме того, санкционный режим распространяется на получение телекоммуникационных услуг, а также запрет вести госзакупки на Украине.
Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.
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