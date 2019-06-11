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Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря

11 июня 2019, 15:39  •  434 • Украина
Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
 
РИА Новости
 

Как передаёт РИА Новости, накануне посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил, что претензии Украины не подпадают под юрисдикцию суда и должны быть отклонены в полном объёме как несостоятельные. 

Зеркаль на это заявила, что «российские возражения в отношении юрисдикции трибунала не подкреплены с правовой точки зрения».

Она также обвинила Россию в том, что она якобы лишает Украину доступа к нефти и газу в Чёрном море.

По её словам, с весны 2014 года Москва уже добыла там более 9 млрд кубометров природного газа, в то время как украинское правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу.

«Требуемый объём, от 5 до 6 млрд кубометров в год, мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море», — сказала дипломат.

Ранее российский МИД заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся принадлежности Крыма.

Слушания проходят в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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