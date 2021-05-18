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Украина на серебряном блюдце. Байдена предостерегли от смертельной ошибки

18 мая 2021, 23:05  •  88 • Политика
Американское издание The National Interest предостерегло президента США Джо Байдена от смертельной ошибки. Эксперты считают, что Вашингтон может подать Украину и другие стратегически важные для США регионы России на "серебряном блюдце".
Такое мнение высказал политический аналитик Харун Карчич в своей статье, напечатанной на страницах NI. Он выразил беспокойство в связи с охлаждением отношений между США и Турцией. Обе страны являются членами НАТО, однако из-за политических противоречий они всё больше отдаляются друг от друга.
Карчич подчеркнул, что Анкара - один из самых ценных союзников Америки из-за своего географического положения. Турция граничит со многими странами Ближнего Востока и при этом имеет выход в Чёрное море, где находится Украина.
Потеря союзника, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией - равносильна тому, что все эти регионы будут поданы России на серебряном блюде, - пишет аналитик.
Напомним, что в настоящее время отношения между США и Турцией остаются прохладными. Анкара не забыла, как в декабре прошлого года Вашингтон ввёл против неё санкции из-за покупки Турцией русских комплексов С-400. А недавнее признание президентом США Джо Байденом геноцида армян ещё сильнее увеличило дистанцию между формальными союзниками.

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